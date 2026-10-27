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Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan dampak emosional kekalahan dalam El Clasico baru-baru ini. Ia menyebut kekalahan dari Real Madrid sebagai pukulan berat bagi klub. Namun, Laporta tetap teguh pada target tim musim ini dan menegaskan bahwa upaya Barcelona meraih trofi bergengsi masih jauh dari kata berakhir meski kalah dari rival bebuyutannya.

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Menilai dampak kekalahan di El Clasico

Laporta mengakui bahwa kekalahan dari Madrid pada Minggu menjadi pukulan besar bagi para pendukung klub. Namun, ia tetap yakin target tim musim ini masih bisa dicapai. Berbicara menjelang seremoni Ballon d'Or di London, sang presiden menyoroti kesulitan yang dihadapi dalam laga penting tersebut, ketika Blaugrana kesulitan menerapkan dominasi taktis yang biasanya mereka tunjukkan di lapangan.

“Kekalahan pada Minggu menjadi pukulan berat, tetapi harapan kami tetap sama. Tim ini terdiri dari pemain-pemain yang sangat muda dan bisa bangkit dengan sangat cepat. Kami tidak mampu memainkan permainan kami, tetapi kami masih berada di posisi pertama,” kata Laporta, seperti dikutip Marca.

Laporta minta semua pihak tetap tenang meski kalah dalam laga derbi

Sang presiden menilai komposisi skuad saat ini yang didominasi pemain muda sebagai kekuatan. Menurutnya, mereka memiliki ketangguhan untuk bangkit dari kekalahan dalam laga derbi. Meski penampilan tim jauh dari harapan, Laporta menyerukan agar mereka tetap melanjutkan langkah tanpa panik. Ia menegaskan bahwa satu pertandingan tidak akan menentukan keseluruhan musim yang, di bawah kepemimpinan teknis baru, sejauh ini dimulai dengan sangat menjanjikan.

“Anda menganalisisnya dengan sangat baik, begitu pula pelatih kami. Mereka mengawal pemain-pemain kunci kami. Namun, ini maraton, bukan lari cepat, dan kami harus terus melangkah. Kami masih berada di posisi pertama,” ujarnya.

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Kepercayaan penuh pada filosofi Hansi Flick

Optimisme Laporta bertumpu pada pekerjaan Hansi Flick, yang ia sebut sebagai sosok paling tepat untuk Barcelona. Sang presiden mengungkapkan bahwa komitmen Flick terhadap prinsip-prinsip bersejarah klub, dipadukan dengan penyesuaian modern yang dibawanya, menjadi alasan utama penunjukannya pada awal tahun ini. Pelatih asal Jerman itu berhasil memadukan tuntutan tradisional para pendukung Barcelona dengan pendekatan menyerang yang lebih langsung dan vertikal.

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“Flick adalah pelatih ideal untuk Barcelona. Ia memahami gaya sepakbola kami yang khas. Kami memilih Hansi karena filosofi yang diusungnya: gaya bermain vertikal yang sangat kami sukai. Kami telah menjuarai La Liga dua tahun berturut-turut, dan tahun ini kami ingin memenanginya lagi, begitu pula Liga Champions,” jelas Laporta.

Ambisi di Eropa dan identitas taktis

Menjuarai Liga Champions tetap menjadi prioritas utama jajaran petinggi klub, mengingat trofi tersebut belum berhasil mereka raih selama beberapa musim. Laporta yakin disiplin taktis yang ditanamkan Flick, khususnya garis pertahanan tinggi yang agresif dan tekanan tanpa henti, akan menjadi kunci untuk kembali bersaing dengan klub-klub elite Eropa.

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“Kami sangat bersemangat untuk menjuarai Liga Champions, yang sejauh ini belum berhasil kami raih. Ia menerapkan gaya sepakbola berdasarkan tiga P: possession (penguasaan bola), positioning (penempatan posisi), dan pressing (tekanan),” pungkas Laporta.