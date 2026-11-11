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Kiper Barcelona Joan Garcia menegaskan bahwa meski Liga Champions tetap menjadi target utama klub raksasa asal Catalunya itu, ajang tersebut tidak boleh menjadi beban psikologis bagi skuad. Berbicara dari pemusatan latihan tim nasional Spanyol, ia menekankan perlunya pendekatan yang seimbang dalam menghadapi kompetisi Eropa agar terhindar dari kendala yang muncul dalam kiprah pada musim-musim sebelumnya.

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Target di Eropa dan tekanan mental

Garcia berbicara terbuka tentang ekspektasi klub pada musim ini, khususnya besarnya harapan di Liga Champions. Setelah melewati masa transisi, Barcelona kembali diharapkan bersaing memperebutkan trofi paling bergengsi di sepakbola antarklub. Namun, Garcia mewaspadai tekanan yang bisa timbul di ruang ganti. Ia menegaskan bahwa meski tim memiliki motivasi, mereka harus tetap fokus pada permainan di lapangan, bukan pada koleksi trofi.

“Tentu saja, itu merupakan target kami, sama seperti La Liga, Copa, dan Supercopa,” kata Garcia kepada Mundo Deportivo. “Saya yakin kami memiliki tim yang mampu bersaing dan berusaha memenangkan semua kompetisi, dengan menyadari betapa sulitnya hal itu. Saya melihat tim sangat termotivasi. Itu adalah target, tetapi tidak boleh menjadi obsesi karena pada akhirnya bisa berdampak negatif. Target itu tetap ambisius dan menuntut, dan kami punya keinginan untuk menghadapinya.”

Perkembangan dan risiko taktik

Mengenang masa-masanya di klub sejak bergabung, Garcia mengatakan dirinya telah berkembang pesat dan semakin memahami tuntutan taktik yang khas bagi seorang kiper Barcelona. Bermain dengan garis pertahanan tinggi dan agresif membuat kiper terkadang harus bertindak hampir seperti bek tengah ketiga, mengantisipasi bola di belakang empat pemain bertahan. Pendekatan berisiko tinggi ini menjadi perdebatan di kalangan pengamat, tetapi Garcia tetap yakin akan manfaatnya secara keseluruhan.

“Saya terus beradaptasi dengan gaya bermain dan berbagai aspek yang harus kami tingkatkan. Sedikit demi sedikit, saya merasa semakin nyaman dan semakin memahami apa yang bisa saya berikan, apa yang tidak bisa, kapan harus bertindak dan kapan tidak. Saya yakin itu bagian dari proses belajar, untuk terus berkembang dan belajar. Saya ingin terus melangkah. Menurut saya, sedikit demi sedikit, saya dan tim sama-sama berkembang serta menambah pengalaman,” jelas pemain asal Spanyol itu.

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Menghadapi faktor Mourinho

Rivalitas Barcelona dan Real Madrid semakin memanas musim ini setelah Jose Mourinho kembali ke kursi pelatih di Santiago Bernabeu. Dikenal dengan gaya konfrontatif dan komentarnya yang kerap menyinggung kepemimpinan wasit, kehadiran pelatih asal Portugal itu meningkatkan “kebisingan” di luar lapangan seputar persaingan gelar. Namun, Garcia bersikeras skuad Barcelona harus menjaga diri agar tidak terpengaruh perang psikologis yang biasanya dikaitkan dengan tim-tim Mourinho.

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“Saya pikir kami harus sedikit lebih menjauhkan diri dari semua itu dan fokus pada diri sendiri. Kami tahu bahwa jika kondisi kami baik dan kami melakukan segala sesuatu dengan benar, hal-hal lain, apa yang mereka lakukan atau katakan di luar, tidak akan memengaruhi kami. Terlalu terpaku pada hal itu akan menjadi kesalahan, terutama bagi mereka yang berada di ruang ganti. Tentu saja, di luar ruang ganti situasinya berbeda, tetapi menurut saya kami di ruang ganti tidak perlu terlalu memerhatikannya,” ujar Garcia.

Agenda internasional yang krusial bagi Garcia

Garcia saat ini tengah menjalankan tugas penting bersama tim nasional Spanyol dalam rangkaian pertandingan mendatang yang berat dan menentukan. Skuad bersiap menghadapi jadwal padat yang dimulai dengan laga tandang penting melawan Republik Ceko di kota bersejarah Praha pada 12 November. Dalam pertandingan itu, meraih hasil positif sangat penting.

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Hanya tiga hari setelah menjalani laga tandang yang menantang tersebut, Spanyol akan kembali ke Madrid untuk menjadi tuan rumah dalam pertandingan besar yang sarat pertaruhan di Stadion Metropolitano. Sebagai penutup rangkaian pertandingan internasional yang menguras tenaga ini, Garcia dan rekan-rekannya kemudian akan mengalihkan perhatian ke duel besar melawan tim Inggris yang tangguh. Ini menjadi periode yang benar-benar menentukan bagi sang pemain dan ambisi tim.