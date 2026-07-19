Jimat Yamal... Angka yang belum pernah terjadi sebelumnya menjadi pertanda baik bagi Spanyol untuk meraih Piala Dunia

Perhatian dalam final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, Minggu malam ini, tertuju pada bintang muda Lamine Yamal.

Yamal meraih penghargaan Pemain Terbaik dalam pertandingan babak 32 besar melawan Austria, dan mengulangi prestasi yang sama di perempat final melawan Belgia.

Selain itu, pada babak semifinal melawan Prancis, ia menjadi penyebab tendangan penalti yang membuka skor bagi La Roja, sekaligus membuka jalan bagi timnya untuk lolos ke final.

"Surat Kabar Sport" melaporkan bahwa Yamal memiliki catatan statistik yang menonjol dalam pertandingan-pertandingan besar, di luar penampilannya yang gemilang secara individu.

Menurut jaringan "Opta", Yamal mencatatkan rekor sempurna dengan kemenangan beruntun saat tampil sebagai pemain inti bersama Spanyol di turnamen Euro dan Piala Dunia, sebuah rekor yang belum pernah dicapai oleh pemain Eropa mana pun.

Kini, catatan tersebut meningkat menjadi 12 kemenangan dari 12 pertandingan yang dilakoni Yamal sebagai pemain inti antara Euro 2024 dan Piala Dunia 2026, yang berarti tingkat kemenangan mencapai 100%.

Statistik ini menjadi semakin berarti jika melihat satu-satunya pengecualian; Spanyol tidak menang dalam salah satu dari dua pertandingan di mana Lamine tidak masuk dalam susunan pemain inti pada turnamen besar: Kemenangan dengan skor 1-0 atas Albania pada putaran ketiga Euro 2024 ketika ia diberi waktu istirahat, dan hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada laga pembuka Piala Dunia 2026.