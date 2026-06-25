Jimat untuk merebut kembali gelar Piala Dunia? Vinícius mengulangi prestasi 4 legenda Brasil

Vinícius Júnior, bintang tim nasional Brasil, mengulangi prestasi yang pernah diraih oleh empat legenda Seleção di Piala Dunia, di saat data statistik mengaitkan pencapaian ini dengan upaya tim untuk merebut kembali gelar juara yang telah hilang sejak 2002.

Vinícius terus menunjukkan penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026, dan mencetak dua gol yang membawa timnas Brasil meraih kemenangan berharga atas Skotlandia dengan skor 3-0 dalam pertandingan yang digelar Kamis pagi ini pada putaran ketiga Grup C.

Berkat kemenangan ini, timnas Brasil lolos sebagai pemuncak grup ke babak kedua turnamen, dan akan berhadapan dengan runner-up Grup Enam.

Menurut statistik dari jaringan “Opta”, Vinícius kini menjadi pemain kelima dari timnas Brasil yang mencetak gol dalam ketiga pertandingan fase grup Piala Dunia.

Bintang Real Madrid ini juga telah mencetak gol ke gawang Maroko dan Haiti pada putaran pertama dan kedua.

Sebelum Vinícius, pencapaian mencetak gol dalam empat pertandingan berturut-turut ini pernah diraih oleh Jairzinho (pada 1970), Romário (pada 1994), serta Ronaldo dan Rivaldo (pada 2002).

Yang menarik, timnas Brasil berhasil meraih gelar Piala Dunia di setiap edisi dari tiga edisi di mana salah satu pemainnya mencetak gol di setiap pertandingan babak penyisihan grup, yang membuka peluang untuk merebut kembali gelar yang telah hilang selama 24 tahun.

Timnas Brasil memimpin daftar tim dengan gelar terbanyak, yaitu 5 kali.

Di sisi lain, Vinícius kini menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak kedua di Piala Dunia 2026 dengan 4 gol, di mana hanya Lionel Messi, bintang Argentina, yang mengunggulinya dengan 5 gol hingga saat ini.

Bintang Brasil ini berada di posisi yang sama dengan duo Kylian Mbappé, bintang Prancis, dan Erling Haaland, pencetak gol terbanyak Norwegia.