Selain Aston Villa, kini Newcastle United juga disebut telah membidik gelandang Portugal berusia 31 tahun itu. Menurut laporan Daily Mail pada Minggu, Palhinha dianggap sebagai alternatif pertama bagi The Magpies jika transfer Pierre-Emile Höjbjerg dari Olympique Marseille pada akhirnya gagal terwujud.

Dengan demikian, di Newcastle nantinya bisa saja mantan bintang Bayern, Höjbjerg, atau Palhinha yang menjadi pengatur permainan di lini tengah bertahan. Palhinha, pemain yang diinginkan mantan pelatih Bayern Thomas Tuchel, pindah ke Munchen pada 2025 setelah transfernya dari Fulham setahun sebelumnya batal pada detik-detik akhir akibat veto Fulham.

Setelah itu, kubu Munchen menjanjikan kepada pemain Portugal tersebut bahwa mereka akan terus mengejarnya. Namun ketika dia akhirnya datang ke Munchen dengan biaya transfer sekitar €50 juta, Tuchel sudah lama pergi. Penerusnya, Vincent Kompany, tidak bisa berbuat banyak dengan sosok spesialis tekel yang sepenuhnya berorientasi defensif itu.

Musim lalu, Palhinha menjalani periode yang cukup sukses sebagai pemain pinjaman di Tottenham Hotspur. Perekrutan permanen gagal terwujud karena tuntutan biaya transfer dari kubu Munchen. Baik Tottenham, klub masa kecil Palhinha Sporting, maupun rival abadinya Benfica tidak siap membayar biaya transfer yang kabarnya dipatok sebesar €35 juta untuk dirinya.

Siapa saja yang tertarik pada Joao Palhinha?

Setelah direktur olahraga Aston Villa Damian Vidagany secara terbuka mengonfirmasi ketertarikan terhadap Palhinha di sela kekalahan 1-2 Villa dalam laga uji coba melawan kubu Munchen di Hong Kong pada Jumat, kini Newcastle juga disebut telah masuk dalam persaingan.

Di Newcastle United, setelah kepergian dua gelandang sentral Sandro Tonali (ke Tottenham) dan Bruno Guimaraes (ke juara Arsenal), kas memang terisi penuh, keduanya menghasilkan total €204,5 juta dalam biaya transfer, tetapi tim asuhan pelatih baru asal Jerman Matthias Jaissle sangat membutuhkan seorang gelandang bertahan.

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Siapa lagi yang bisa memperkuat lini tengah Newcastle United?

Solusi utama kabarnya adalah Höjbjerg, yang bermain untuk Bayern Munchen sebagai pemain muda dari 2012 hingga 2016 dan kemudian melanjutkan kariernya bersama Southampton, Tottenham, dan akhirnya Marseille di Premier League serta Prancis. Namun jika kepindahan pemain Denmark itu masih gagal terwujud, Palhinha bisa dengan cepat menjadi kandidat, menurut Daily Mail.

Setidaknya, dari sisi Newcastle, perpindahan itu seharusnya tidak akan gagal karena kekurangan dana, meski klub yang secara teori merupakan yang terkaya di dunia itu belakangan juga tidak lagi menghamburkan uang begitu saja.