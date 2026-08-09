Selain Aston Villa, kini Newcastle United juga disebut telah membidik pemain Portugal berusia 31 tahun itu. Menurut laporan Daily Mail pada Minggu, Palhinha dianggap sebagai alternatif utama bagi The Magpies jika transfer Pierre-Emile Höjbjerg dari Olympique Marseille pada akhirnya gagal.

Artinya, di Newcastle nanti, mantan bintang Bayern, Höjbjerg, atau Palhinha bisa menjadi pengatur permainan di lini tengah bertahan. Palhinha, pemain yang diinginkan mantan pelatih Bayern Thomas Tuchel, pindah ke Munchen pada 2025 setelah transfernya dari Fulham setahun sebelumnya gagal pada detik-detik terakhir akibat veto Fulham.

Setelah itu, klub Munchen menjanjikan kepada pemain Portugal itu bahwa mereka akan terus mengejarnya. Namun ketika ia akhirnya datang ke Munchen dengan biaya transfer sekitar 50 juta euro, Tuchel sudah lama menjadi masa lalu. Penerusnya, Vincent Kompany, tak bisa berbuat banyak dengan sosok tekeler yang murni berorientasi defensif itu.

Palhinha menghabiskan musim lalu dengan cukup sukses sebagai pemain pinjaman di Tottenham Hotspur. Perekrutan permanen gagal karena tuntutan biaya transfer dari klub Munchen. Baik Tottenham, klub masa kecil Palhinha Sporting, maupun rival abadinya Benfica tidak bersedia membayar biaya transfer yang kabarnya mencapai 35 juta euro untuk dirinya.

Siapa saja yang tertarik pada Joao Palhinha?

Setelah direktur olahraga Aston Villa Damian Vidagany secara terbuka mengonfirmasi ketertarikan pada Palhinha di sela kekalahan 1-2 Villa dalam laga uji coba melawan klub Munchen di Hong Kong pada Jumat, kini Newcastle juga disebut ikut masuk dalam persaingan.

Di Newcastle United, setelah kepergian dua gelandang tengah Sandro Tonali (ke Tottenham) dan Bruno Guimaraes (ke juara Arsenal), kas klub memang penuh, kedua pemain itu menghasilkan total 204,5 juta euro dalam biaya transfer. Namun, tim asuhan pelatih baru asal Jerman Matthias Jaissle itu sangat membutuhkan seorang gelandang bertahan.

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Siapa lagi yang bisa memperkuat lini tengah Newcastle United?

Solusi nomor 1 disebut adalah Höjbjerg, yang sempat terikat kontrak dengan Bayern Munchen sebagai pemain muda dari 2012 hingga 2016, lalu melanjutkan kariernya di Southampton, Tottenham, dan akhirnya Marseille di Premier League dan Prancis. Namun jika kepindahan pemain Denmark itu masih gagal terwujud, Palhinha bisa dengan cepat menjadi kandidat, menurut Daily Mail.

Setidaknya, transfer itu tampaknya tidak akan gagal dari sisi dana yang dibutuhkan oleh Newcastle, meski klub yang secara teori paling kaya di dunia itu belakangan juga tidak lagi menghamburkan uang begitu saja.