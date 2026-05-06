"Jika tim nasional Belanda tidak menjadi juara dunia di Amerika pada tahun 2030, saya siap bertanggung jawab atas hal itu"

Nigel de Jong belum menghubungi calon pengganti mana pun untuk mengantisipasi kemungkinan Ronald Koeman mundur sebagai pelatih tim nasional Belanda setelah Piala Dunia 2026. Hal itu ia sampaikan pada konferensi pers Rabu lalu. De Jong memang sangat percaya pada pelatih tim nasional saat ini.

Ceritanya sudah diketahui: kontrak Koeman bersama Oranje akan berakhir setelah Piala Dunia musim panas ini, tetapi baru setelah turnamen tersebut ia akan memutuskan apakah ia ingin melanjutkan sebagai pelatih kepala. Oleh karena itu, De Jong, direktur sepak bola elit di KNVB, belum berbicara dengan calon-calon lain.

“Tentu saja saya sedang mempersiapkan diri untuk berbagai skenario setelah Piala Dunia. Akan tidak profesional jika tidak mengambil tanggung jawab itu,” kata De Jong seperti dikutip De Telegraaf. “Hanya saja, saya belum menjalin kontak untuk itu. Karena saya memiliki kepercayaan penuh pada Koeman dan hasil yang akan diraih Oranje di Piala Dunia.”

“Di benak saya, saat ini tidak ada lowongan di Oranje. Jika Ronald menjadi juara dunia, dia bisa tetap menjabat jika dia mau,” ujarnya dengan nada ambisius. “Kami sepenuhnya fokus pada Piala Dunia dan tidak takut kehabisan waktu jika jalan KNVB dan Koeman berpisah pada Juli tahun ini.”

Nama yang sering dikaitkan dengan Oranje adalah Peter Bosz. Pelatih PSV itu beberapa kali menyatakan terbuka untuk posisi pelatih tim nasional, tetapi karena ketidakpastian yang terus berlanjut seputar Koeman, dia memutuskan untuk memperpanjang kontraknya dengan juara Eredivisie itu selama dua musim.

“Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa di PSV, dia adalah pelatih hebat, tapi saya tidak akan berspekulasi tentang sesuatu yang belum terjadi,” kata De Jong. “Itulah mengapa saya mengerti bahwa dia telah memperpanjang kontraknya di PSV. Mungkin ada sesuatu yang akan terjadi di Zeist, tetapi baik secara internal maupun eksternal, ada kandidat yang bisa menjadi pelatih tim nasional Belanda. Jika Koeman hengkang setelah Piala Dunia.” De Jong tidak ingin menyebutkan nama-nama tersebut.

Saat ini, Piala Dunia sudah di depan mata, di mana De Jong memberikan peluang bagus bagi timnas Belanda. “Tujuannya adalah semifinal bersama Oranje, tetapi ambisinya adalah menjadi juara dunia. Anda mengejar yang tertinggi dan saya percaya akan hal itu berkat para pemain internasional kami, staf teknis kami—yang lebih baik saat ini tidak terbayangkan—dan cara kerja kami untuk memaksimalkan potensi.”

De Jong pada dasarnya bertanggung jawab penuh atas sepak bola elit Belanda dan menyadari hal itu dengan sangat baik. “Jika kami tidak mencapai target untuk lolos ke semifinal, saya tidak akan mundur. Saya sangat kritis terhadap diri sendiri, tetapi ada hal-hal lain dalam paket yang sedang kami kerjakan di KNVB dalam organisasi teknis kami. Tampaknya saya akan tetap menjabat empat tahun lebih lama, sesuai rencana pada Januari 2023. Jika kami tidak menjadi juara dunia di Amerika dan pada tahun 2030, maka saya boleh dinilai berdasarkan hal itu.”