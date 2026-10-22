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Pelatih kepala Juventus Luciano Spalletti mengungkapkan perasaan campur aduk setelah timnya bangkit untuk meraih hasil imbang 2-2 melawan Stade Rennais. Meski memuji ketangguhan mental skuadnya, pelatih asal Italia itu menegaskan Juventus harus mampu mengimbangi kecepatan bola untuk meraih hasil yang konsisten.

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Bianconeri pertahankan rekor tak terkalahkan di Eropa dalam laga sengit empat gol

Juventus melanjutkan catatan tak terkalahkan di fase liga Liga Europa UEFA setelah bermain imbang 2-2 dalam laga sengit melawan Stade Rennais di Allianz Stadium. Zeki Celik membawa tuan rumah unggul lebih dulu, tetapi gol Musa Al-Taamari dan penalti Boulaye Dia membuat tim Prancis itu memimpin saat turun minum.

Penyerang asal Jerman Nick Woltemade menyamakan kedudukan untuk Juventus lewat titik penalti pada pertengahan babak kedua, sebelum gol Jhon Lucumi pada menit-menit akhir dianulir VAR karena offside.

Meski gagal meraih tiga poin, tim asuhan Luciano Spalletti menunjukkan mentalitas kuat untuk bangkit setelah tertinggal satu gol.

Spalletti tuntut tempo lebih cepat dan standar lebih tinggi

Menilai penampilan timnya, Spalletti memuji respons para pemain, sembari menyoroti aspek taktik yang perlu segera diperbaiki. "Kami bermain bagus hari ini, dan tempo kami juga bagus. Sayangnya, kami kebobolan dua gol yang seharusnya bisa dihindari," kata Spalletti.

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"Bola menentukan tempo... jika bola kembali dengan lambat, kami bergerak maju dengan lambat, tetapi jika bola kembali dengan cepat, kami harus bergerak maju dengan cepat."

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"Mereka meningkatkan permainan hari ini, tetapi kami masih kekurangan sesuatu. Jika saya tidak memenangkan pertandingan, saya tidak senang," tambah pelatih Juventus itu.

Spalletti dan Haise analisis duel taktik yang sengit

Spalletti memuji para pemainnya karena tidak menyerah setelah tertinggal. "Saya puas dengan sikap mereka malam ini. Kembali ke pertandingan setelah tertinggal bukan hal mudah... para pemain menghadapi tantangan tanpa menyerah," ujarnya.

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Pelatih lawan, Franck Haise, menyatakan kebanggaannya atas hasil bersejarah timnya. Ini menjadi kali pertama Rennes terhindar dari kekalahan saat bertandang ke markas tim Italia di kompetisi UEFA.

"Saya sangat senang dengan satu poin ini karena pertandingan bisa berakhir dengan hasil apa pun," kata Haise. "Kami tetap tenang setelah kebobolan lebih dulu."

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Juventus alihkan perhatian ke lawatan ke markas AZ Alkmaar

Setelah mengumpulkan lima poin dari tiga pertandingan pertama di fase liga, Juventus akan berusaha mengubah hasil imbang menjadi kemenangan saat kompetisi Eropa kembali bergulir.

Tim asuhan Spalletti bersiap bertandang ke Belanda untuk menghadapi AZ Alkmaar pada pertandingan keempat.

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Bianconeri berupaya menyempurnakan sistem pressing mereka sebelum kembali berlaga di Serie A.



