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Cesc Fabregas kembali menegaskan komitmen penuhnya kepada Como dan menepis anggapan bahwa ia sedang mencari jalan untuk meninggalkan klub Italia tersebut. Meski reputasinya sebagai pelatih terus meningkat, pria Spanyol itu menegaskan bahwa fokusnya tetap sepenuhnya tertuju pada proyek yang ia bangun di Stadio Giuseppe Sinigaglia.

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Komitmen terhadap proyek Como

Fabregas berupaya mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya di Como. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan klub yang ia antarkan ke kasta tertinggi. Reputasi mantan gelandang Arsenal dan Barcelona itu sebagai pelatih melesat menyusul periode bersejarah bagi Como, yang baru-baru ini mencakup kemenangan mengejutkan 4-1 atas Manchester United di Liga Champions. Kesuksesannya pun menarik perhatian dari berbagai penjuru Eropa.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan Serie A melawan Sassuolo, Fabregas menjawab pertanyaan tentang berapa lama ia akan bertahan di klub dan kemungkinan dipersiapkannya seorang pengganti. “Saya tidak pernah berpikir untuk pergi. Jika saya mulai memikirkannya, mungkin itu akan menjadi akhir bagi saya di sini, tetapi saya tidak pernah melakukannya,” jelas pria Spanyol itu, seperti dikutip Sky Sport Italia.

Respek terhadap Alberto Aquilani

Sorotan terhadap masa depan Fabregas dipicu oleh pertemuan mendatang dengan pelatih Sassuolo, Alberto Aquilani. Kedua mantan gelandang kreatif itu memiliki filosofi taktik yang serupa, dan Fabregas tak segan mengakui kualitas pelatih lawannya. “Saya sangat menyukai Alberto sebagai pelatih, karena ide-ide dan keberaniannya, serta cara tim-timnya bermain sepakbola,” ujar Fabregas.

Fabregas mengungkapkan bahwa hubungan profesional mereka juga merambah bursa transfer, khususnya terkait pengembangan talenta muda. “Dia menelepon saya musim panas lalu karena sangat menginginkan Rispoli di Catanzaro. Rispoli adalah pemain pertama yang pernah saya tangani sebagai pelatih, jadi menyerahkannya kepada Alberto membuat saya benar-benar tenang,” tambahnya.

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Pentingnya Nico Paz

Selain membahas masa depannya sendiri, Fabregas meluangkan waktu untuk membicarakan perkembangan pesat Nico Paz, yang telah menjadi sosok tak tergantikan dalam susunan pemain utama Como. Talenta muda itu konsisten menampilkan performa level tinggi hingga menjadi salah satu pemain muda yang paling banyak dibicarakan di Serie A. Fabregas menjelaskan bahwa kekuatan mental sang pemain sama mengesankannya dengan kemampuan tekniknya saat menguasai bola, sehingga ia mampu menghadapi tekanan sepakbola level tertinggi dengan mudah.

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“Anda harus mengenal pribadinya dan seperti apa dia. Nico bukan sosok yang perlu terus dibimbing. Semakin sedikit Anda berbicara dengannya, semakin baik. Mentalitasnya luar biasa,” kata Fabregas. Ia kemudian menekankan perkembangan sang pemain: “Kami sudah bersama selama lebih dari dua tahun dan perkembangannya sangat pesat. Dia bahkan mungkin termasuk tiga bek terbaik di tim. Mentalitas itu menjadi pembeda bahkan sebelum ia bertanding, dan itulah sebabnya saya tidak pernah menariknya keluar.”

Kabar skuad dan masalah cedera

Menjelang pertandingan akhir pekan, Como menghadapi sejumlah kehilangan penting di lini serang. Fabregas mengonfirmasi bahwa Assane Diao dan Moise Kean tidak dapat dimainkan karena masalah kebugaran. Absennya Kean sangat berdampak mengingat performanya belakangan ini, meski ada harapan pemain timnas Italia itu bisa segera kembali masuk skuad pertandingan untuk laga Como berikutnya pada Selasa.

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Fabregas juga memberikan kabar yang kurang menggembirakan mengenai Martin Liberali, yang tengah mengalami masalah fisik ringan. Meski cederanya tidak dianggap serius, Fabregas mengakui bahwa kecil kemungkinan sang pemain siap tepat waktu untuk menghadapi Sassuolo.