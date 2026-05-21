"Jika Ronald Koeman menjadi tamu di Studio Voetbal, saya tidak akan duduk di meja itu"

Jeroen Stekelenburg menjalin "hubungan yang murni profesional" dengan pelatih tim nasional Ronald Koeman. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis NOS yang meliput tim Oranje dalam wawancara dengan majalah mingguan Panorama.

Menjelang Piala Dunia, Stekelenburg diwawancarai secara mendalam. Bulan depan, jurnalis ini akan berinteraksi setiap hari dengan skuad timnas Belanda, namun hal itu tidak menciptakan ikatan.

Stekelenburg menyebutnya sebagai hubungan profesional. “Kami hanya saling berjabat tangan, lalu dia pergi.”

“Kadang-kadang, saat kami baru saja memulai wawancara dengan seorang pemain, misalnya Memphis Depay, Koeman ingin mendengarnya sebentar sebelum saya mewawancarainya. Pada saat seperti itu, kami tidak banyak bicara satu sama lain, suasana pun menjadi hening.”

“Hubungan kami murni profesional, bahkan begitu profesional hingga jika dia menjadi tamu di Studio Voetbal, saya tidak duduk di meja,” kata Stekelenburg.

Stekelenburg ingin menjaga hubungan dengan pelatih timnas tetap murni. “Dua tahun lalu, sebelum Piala Eropa di Jerman, Andere Tijden Sport membuat episode tentang kemenangan Piala Eropa 1988, di Jerman Barat saat itu.”

“Saya juga tidak ikut serta dalam hal itu, paling-paling hanya menjalin kontak. Saya tidak akan merasa nyaman jika harus mengenang masa lalu bersama Koeman di München sementara dua bulan kemudian saya akan berada di sana lagi bersamanya untuk Kejuaraan Eropa,” tutup Stekelenburg dengan sebuah contoh.