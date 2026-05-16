Hari ini, Inside menanggapi berita mengejutkan seputar wasit Rob Dieperink pada Jumat malam. Johan Derksen, René van der Gijp, dan Hélène Hendriks turut memberikan komentar.

Derksen memulai pembicaraan. “Jika wasit ini ingin mendekati seseorang, dia harus mendekati Danny Makkelie, bukan seorang pemuda di hotel.”

Kemudian Hendriks menyambung dengan mengatakan bahwa kasus tersebut telah dihentikan. Derksen punya pendapatnya sendiri. “Dia kan sudah melakukan pendekatan. Seseorang tidak akan mengeluh tentang itu jika dia tidak mendapat sedikit sentuhan di pantat.”

Van der Gijp jelas-jelas tidak ingin berkomentar terlalu keras tentang Dieperink. “Saya bersyukur lahir di zaman yang berbeda, tanpa telepon seluler. Saya pikir saya akan empat kali seminggu duduk di mobil polisi.”

“Saya rasa kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kamu ditangkap dan langsung dideportasi. Katanya dia punya foto, tapi semuanya dihentikan dan sangat cepat. Itu membuat saya curiga,” kata Hendriks.

Derksen meragukannya. “Dia memang jadi korban. Jika dia tidak melakukan apa-apa, itu sangat tidak adil. Saya berasumsi bahwa sesuatu telah terjadi, karena seseorang tidak akan melapor begitu saja hanya untuk bercanda.”

“Jika itu tidak benar, itu sangat disayangkan, karena dia telah dirugikan seumur hidupnya dan akan dicemooh di setiap stadion atau diteriaki. Itu sangat disayangkan. Saat ini kita hidup di dunia di mana setiap insiden ditanggapi dengan histeris,” tutup Derksen.