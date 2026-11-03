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Pelatih kepala Villarreal, Inigo Perez, mendesak skuadnya bermain tanpa rasa takut saat menjamu juara Eropa Paris Saint-Germain pada Selasa. Meski tengah kesulitan di kompetisi domestik, Kapal Selam Kuning antusias menyambut kesempatan untuk menguji kemampuan melawan tim yang digambarkan Perez sebagai mesin penggilas.

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PSG yang tak terbendung bertandang ke Spanyol demi mengincar rekor rentetan hasil positif

Juara Eropa Paris Saint-Germain bertandang ke Estadio de la Ceramica untuk menghadapi Villarreal dalam pertandingan keempat mereka di Liga Champions UEFA. Tim asuhan Luis Enrique tiba di Spanyol dengan sembilan kemenangan beruntun di semua kompetisi. Yang terbaru, mereka mengalahkan Le Havre 5-1 berkat hat-trick Achraf Hakimi.

PSG belum terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir mereka di Liga Champions, menyamai rekor klub yang dicatat antara 2012 dan 2014.

Sebaliknya, Villarreal menghadapi laga ini dari posisi kedua terbawah di La Liga setelah menelan kekalahan mengecewakan dari Espanyol pada akhir pekan.

Perez ingatkan Villarreal agar tidak gentar

Dalam konferensi pers jelang pertandingan, manajer Villarreal Inigo Perez menegaskan timnya harus menyingkirkan rasa rendah diri saat menghadapi juara bertahan. "Saat menghadapi tim seperti ini, Anda harus membuang rasa takut, menyingkirkan rasa rendah diri, dan menegaskan kemampuan diri sendiri," kata Perez.

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"Cobalah tunjukkan bahwa Anda juga punya kemampuan, karena jika mereka mencium rasa takut, mereka tidak akan memberi ampun."

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"Terlepas dari stadion, lawan, atau situasinya, mereka seperti mesin penggilas. Itulah yang kami perkirakan. Kami tahu semua kekuatan mereka," tambah sang pelatih.

Gueye antusias menghadapi tim terbaik dunia dalam laga impian

Gelandang Villarreal Pape Gueye menyuarakan pandangan serupa dengan manajernya, seraya menyoroti kegembiraannya menghadapi tim asal Prancis tersebut. "Jika melihat beberapa tahun terakhir di Liga Champions, mereka mungkin tim terbaik di dunia. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kemampuan individu, tetapi menurut saya kami punya tim yang sangat bagus," ujar Gueye.

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"Sejujurnya, ini rumit karena mereka sangat cepat dan mampu bermain bersama dengan baik."

"Bagi kami, bermain di Liga Champions juga merupakan impian sejak kecil. Kami ingin memberikan segalanya dan ingin menang besok," tegas Gueye.

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Celah taktis menjadi ujian besar bagi tuan rumah

Perez memperkirakan pertandingan akan berlangsung terbuka. Ia meyakini pendekatan agresif PSG akan menciptakan ruang untuk menyerang, berbeda dengan lawan-lawan Villarreal belakangan ini di kompetisi domestik. "Secara mental, kami tahu mereka akan menekan kami... Di luar apa pun yang bisa saya katakan di sini, yang terpenting adalah siap bersaing," kata Perez.

"Tidak ada yang lebih baik daripada menghadapi tim terbaik. Saya tidak melihatnya sebagai masalah. Kami menyambutnya. Besok akan menjadi ujian besar bagi kami."

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Villarreal berfokus tampil disiplin untuk mengganggu permainan sang juara Eropa.