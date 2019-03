Jika Liverpool Juara, Kevin De Bruyne Akan Jadi Orang Pertama Yang Ucapkan Selamat

De Bruyne menegaskan timnya bertekad memenangkan sepuluh sisa pertandingan di Liga Primer Inggris musim ini.

Bintang Manchester City Kevin De Bruyne menyatakan dirinya akan menjadi di antara orang-orang pertama yang akan mengucapkan selamat kepada Liverpool jika klub rival memenangkan gelar Liga Primer Inggris.

The Citizens masih memberi tekanan kepada The Reds setelah meraih kemenangan 1-0 atas West Ham United, Kamis (28/2) dini hari WIB. Pasukan Jurgen Klopp masih hanya unggul satu poin atas tim besutan Pep Guardiola. Kedua tim sama-sama masih memiliki sepuluh pertandingan ke depan.

Pada akhir pekan ini, City akan bertandang ke markas Bournemouth, sedangkan Liverpool bakal melakoni derbi sengit lawan Everton.

Menurut De Bruyne, City masih bermain dengan standar yang sama seperti tahun lalu, ketika mereka menjadi juara dengan performa yang fantastis.

"Tidak ada atmosfir yang berbeda karena kami mungkin berada di level yang sama dengan sebelumnya--tapi tahun lalu kami unggul 12 poin, dan kini hanya tertinggal satu poin. Itu menunjukkan Liverpool tampil bagus," ujar De Bruyne seperti dikutip Four Four Two.

"Jika kami tetap menang dan mereka tetap menang akan menjadi panas, tapi jika kami memenangkan setiap pertandingan hingga akhir musim dan itu tidak cukup hanya mengucapkan selamat kepada Liverpool karena mereka akan juara dengan 99 poin."

"Masih ada sepuluh pertandingan di Liga Primer--jalan yang masih panjang--dan Liverpool masih ada di sana, jadi kami berusaha memenangkan setiap pertandingan."