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Mauricio Pochettino tak lagi punya banyak waktu untuk membuktikan kemampuannya mengembalikan Manchester United ke posisi yang didambakan para pendukungnya. Pelatih asal Argentina itu kembali ke Liga Primer Inggris lewat pintu salah satu klub yang paling membutuhkan pembangunan ulang, setelah mengambil alih tanggung jawab menggantikan Michael Carrick, sembari membawa warisan kepelatihan yang memadukan pengembangan bakat-bakat muda, pressing yang ganas, serta permainan menyerang langsung.

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Namun pertanyaan yang mengemuka di Old Trafford bukanlah apakah Pochettino memiliki gagasan taktik yang jelas, melainkan apakah skuat yang ada saat ini mampu menjalankannya. Pengalaman-pengalaman sang pelatih sebelumnya, mulai dari Southampton dan Tottenham hingga Paris Saint-Germain, Chelsea, dan timnas Amerika Serikat, menunjukkan bahwa dia bukan pelatih yang kaku berpegang pada satu rencana, melainkan lebih mencari keseimbangan antara filosofinya dan kemampuan para pemainnya. Dan justru di sinilah tugasnya yang paling rumit dimulai: menciptakan tim yang bersaing dengan garang, tanpa terbentur batasan skuat yang diwarisinya.

Southampton: Awal yang Membentuk Identitas Pochettino

Southampton menjadi titik tolak sesungguhnya bagi filosofi Pochettino di Inggris, setelah ia mengambil alih tanggung jawab menggantikan Nigel Adkins. Ia mempertahankan struktur taktik umum tim, tetapi melakukan perubahan mendasar pada cara bermain.

Pelatih asal Argentina itu secara prinsip mengandalkan formasi 4-2-3-1, dengan memberikan tekanan tinggi arti yang luar biasa, serta mengubah proses merebut kembali bola menjadi senjata menyerang yang tak kalah berbahaya dibanding serangan terorganisir.

Tujuannya bukan sekadar mempersempit ruang di hadapan lawan, melainkan memaksa mereka melakukan kesalahan di area dekat gawang mereka sendiri, lalu memanfaatkannya dengan cepat.

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Dan pada level skuat, Pochettino tidak membutuhkan revolusi di bursa transfer, sebab ia hanya menambahkan nama-nama seperti Dejan Lovren dan Victor Wanyama, sementara ia lebih berfokus pada pengembangan elemen-elemen yang sudah ada.

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Ia berhasil mengeluarkan kemampuan terbaik dari Adam Lallana, Morgan Schneiderlin, Jay Rodriguez, Luke Shaw, dan Nathaniel Clyne, sehingga menyuguhkan contoh seorang pelatih yang mampu menciptakan nilai dari pemain-pemain yang tersedia, alih-alih menunggu transfer-transfer besar untuk menyelesaikan persoalannya.

Tak Ada Keistimewaan bagi Bintang: Aturan Pertama Pochettino

Pengembangan para pemain di Southampton tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis semata, tetapi juga meluas hingga mengubah mentalitas seluruh tim. Pochettino menyadari bahwa penerapan tekanan tinggi menuntut komitmen kolektif, dan bahwa keberhasilan sistem apa pun akan runtuh ketika salah satu pemain mendapat pengecualian yang tidak dinikmati rekan-rekannya.

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Adam Lallana merangkum gagasan ini saat mengenang pengalamannya dengan sang pelatih asal Argentina, menjelaskan bahwa sebelumnya ia mendapat ruang kebebasan yang lebih besar, baik di sisi kiri maupun di posisi pengatur serangan, sebelum segalanya berubah total dengan kedatangan Pochettino.

Dan sejak hari pertama, menjadi jelas bahwa semua orang dituntut untuk bekerja, berlari, dan menekan, tanpa keistimewaan khusus bagi pemain mana pun betapa pun tinggi kedudukannya. Mentalitas ini akan menjadi salah satu berkas paling dinanti di Manchester United, terlebih karena tim ini memiliki nama-nama berpengaruh yang terbiasa mendapat peran menyerang yang luas, dengan Bruno Fernandes di barisan terdepan.

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Sang pelatih asal Argentina pun harus meyakinkan para bintangnya bahwa bakat saja tidak cukup, dan bahwa komitmen taktik dimulai dari pemain yang paling berpengaruh dan berakhir pada elemen terakhir dalam skuat, sebagaimana dilaporkan oleh jaringan "Sky Sports".

Tottenham: Membentuk Tim Muda dan Menantang Tim-Tim Besar

Di Tottenham, gagasan-gagasan Pochettino beralih ke level yang lebih matang, setelah ia berhasil membangun tim yang penuh vitalitas, kecepatan, dan agresivitas dalam merebut bola, dengan mengandalkan umpan-umpan vertikal cepat untuk melancarkan serangan.

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Pelatih Argentina itu mempertahankan formasi 4-2-3-1 sebagai pilihan utamanya, tetapi ia memberi para pemainnya kebebasan lebih besar untuk bergerak dan bertukar posisi, sembari memanfaatkan kecepatan para bek sayap untuk menyediakan lebar serangan.

Dele Alli, Christian Eriksen, dan Son Heung-min bergerak di dekat Harry Kane, yang memimpin lini depan, sementara salah satu pemain tengah, yang kerap kali adalah Eric Dier, turun ke lini belakang untuk membentuk sistem pertahanan tiga pemain saat penguasaan bola.

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Kekuatan tim bukan hanya pada organisasinya, melainkan pada kemampuannya melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, serta menekan lawan sebelum mereka mampu membangun permainan. Hasilnya adalah sebuah tim muda yang mencapai final Liga Champions Eropa, dan menuntaskan Liga Primer Inggris di antara tiga besar selama tiga musim beruntun, hingga menjadi salah satu penantang paling menonjol untuk gelar domestik maupun benua.

Sisi Lain dari Pengalaman: Ketika Energi Menyusut

Namun pengalaman Tottenham juga membawa sebuah pelajaran penting yang mungkin bersifat menentukan di Manchester United. Tim yang menciptakan keberhasilannya dengan kecepatan dan tekanan intensif itu mulai kehilangan sebagian kilaunya seiring bertambahnya usia para pemainnya, dan menurunnya kemampuan mereka untuk mengulang upaya fisik yang dibutuhkan.

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Dengan absennya penguatan yang memadai dan pengganti yang mampu menjaga level yang sama, sistem pun menjadi kurang bergairah, dan muncul kesulitan yang nyata dalam mempertahankan penampilan dengan intensitas yang sama.

Setelah lima tahun bekerja, perjalanan Pochettino berakhir pada November 2019, di tengah merosotnya hasil dan terkikisnya unsur-unsur kekuatan yang menciptakan keberhasilannya.

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Pengalaman ini tampak seperti peringatan dini bagi sang pelatih asal Argentina di persinggahan barunya; sebab tim tidak bisa mengandalkan semangat dan tekanan semata, selama ia tidak memiliki kedalaman skuat yang memadai, pembagian beban yang tepat, serta kemampuan merotasi pemain tanpa kehilangan keseimbangan.

Dan di Manchester United, ia harus memikirkan bagaimana membangun tim yang mampu menjaga iramanya sepanjang musim, bukan sekadar menyuguhkan penampilan kuat untuk periode-periode singkat saja.

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Paris Saint-Germain: Ketika Filosofi Mundur di Hadapan Para Bintang

Dalam pengalaman Paris Saint-Germain, Pochettino menghadapi tantangan yang sama sekali berbeda, sebab ia mendapati dirinya bertanggung jawab atas kelompok yang berisi Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe, nama-nama yang menuntut persyaratan khusus bagi pelatih mana pun.

Di sini pelatih Argentina itu terpaksa meninjau ulang sebagian prinsip yang membentuk identitasnya, setelah ia menyadari bahwa menuntut seluruh pemainnya untuk terus-menerus menekan tanpa bola mungkin bukan pilihan paling tepat bagi skuat yang mengandalkan bintang-bintang serang yang karakteristiknya belum tentu cocok dengan jenis kerja fisik semacam itu.

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Ia lebih mengandalkan formasi 4-3-3, dengan memanfaatkan kemampuan menyerang Achraf Hakimi dan Nuno Mendes di posisi kedua bek sayap, tetapi ia tidak mampu memindahkan pengalaman Paris itu ke dalam gambaran yang biasa ia suguhkan di Inggris.

Fase itu membuktikan bahwa Pochettino bukanlah pelatih yang memaksakan gagasannya apa pun kondisinya, melainkan mampu menyesuaikannya sesuai sifat elemen yang tersedia. Dan ia mungkin perlu kembali memanfaatkan fleksibilitas ini di Old Trafford, di mana ia tidak bisa memperlakukan Manchester United sebagai salinan Tottenham yang ia ciptakan bertahun-tahun silam.

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Chelsea: Cole Palmer Menyingkap Potensi Proyek

Pochettino kembali ke Liga Primer Inggris melalui gerbang Chelsea pada 2023, dan ia memulai dengan menggunakan formasi 3-4-2-1 di beberapa pertandingan, sebelum kembali mantap pada 4-2-3-1, sistem yang selama ini menjadi pilihan favoritnya.

Pengalamannya menyaksikan sinar cemerlang Cole Palmer secara mencolok, setelah ia mencetak 22 gol dan menciptakan 11 gol lainnya di liga dalam satu musim yang luar biasa, menegaskan kemampuan sang pelatih asal Argentina untuk memberi ruang yang tepat bagi pemain-pemain berbakat untuk mengekspresikan potensi mereka.

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Meski demikian, pengalaman ini tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan pada level tim secara keseluruhan, sebab Pochettino menghadapi kesulitan dalam menanamkan mentalitas yang ia inginkan, dan ia secara terbuka mengeluhkan kurangnya komitmen dan upaya kolektif. Pada bulan April di musim tunggalnya, ia menekankan perlunya setiap pemain menuntut lebih dari dirinya sendiri dan rekan-rekannya.

Angka-angka menyingkap satu sisi dari persoalan ini; Tottenham di bawah kepemimpinannya merupakan salah satu tim yang paling banyak menempuh jarak di liga, sementara Chelsea menuntaskan musim 2023-2024 sebagai tim ketiga paling sedikit menempuh jarak secara total di kompetisi tersebut. Dengan demikian, persoalannya bukan pada absennya gagasan, melainkan pada sulitnya mengubahnya menjadi perilaku kolektif yang berkelanjutan.

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Timnas Amerika Serikat: Fleksibilitas Taktik dan Kembali ke Tekanan

Dalam pengalaman terakhirnya bersama timnas Amerika Serikat, Pochettino terus mengembangkan gayanya, dan menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyikapi perbedaan karakteristik para pemain serta sempitnya waktu yang tersedia untuk bekerja bersama mereka.

Ia berpindah antara bertahan dengan tiga pemain dan empat pemain, serta lebih mengandalkan formasi 4-3-3 di Piala Dunia, dengan memberi elemen-elemen serang kebebasan untuk bertukar posisi dan bergerak jauh dari keterikatan ketat pada posisi-posisi tradisional.

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Ia tidak sepenuhnya meninggalkan tekanan tinggi, melainkan mendayagunakannya kembali secara kolektif dan terorganisir, setelah ia berhasil mengubah timnas menjadi satu blok yang bergerak selaras saat kehilangan bola.

Rata-rata perebutan bola di area lawan mencapai delapan kali dalam satu pertandingan, salah satu angka tertinggi di turnamen, dan tim ini juga mampu mengatasi Paraguay, Australia, serta Bosnia dan Herzegovina sebelum tersingkir di hadapan Belgia.

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Pengalaman ini memberi sebuah indikasi penting tentang perkembangan Pochettino; ia tidak lagi menjadi pelatih yang berpegang teguh pada sistem yang tetap, melainkan telah menjadi lebih siap untuk mengubah detail-detail taktik sesuai lawan dan para pemain. Dan fleksibilitas inilah yang mungkin justru menjadi salah satu senjata terpenting yang ia butuhkan di Manchester United.

Manchester United: Siapa yang Akan Merebut Tempatnya dalam Proyek Pochettino?

Manchester United diperkirakan tidak akan mengalami revolusi taktik secara instan di bawah kepemimpinan Pochettino, terlebih karena Michael Carrick juga mengandalkan formasi 4-2-3-1, yang memberikan sang pelatih baru landasan yang bisa dibangun tanpa perlu mengubah seluruh detail sejak awal.

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Namun sejumlah posisi mungkin akan menyaksikan persaingan yang berbeda sesuai tuntutan gayanya. Di lini belakang, kecepatan Leny Yoro dan kemampuannya menutup ruang di belakang garis maju bisa menjadi dua elemen yang menentukan, sementara karakteristik fisik Patrick Dorgu mungkin memberikan keunggulan di posisi bek dibandingkan pengalaman Luke Shaw.

Di lini tengah, Carlos Baleba tampak menjadi kandidat untuk memainkan peran sentral berkat kemampuan fisik dan potensinya dalam merebut bola, karakteristik yang sesuai dengan tuntutan tekanan dan perebutan kembali penguasaan bola.

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Adapun di sepertiga area menyerang, Bruno Fernandes akan menjadi salah satu kunci terpenting proyek ini, mengingat kemampuannya menciptakan peluang dan bergerak di antara lini.

Tetapi pertanyaannya berkaitan dengan sejauh mana kesiapannya untuk menjalankan peran-peran tambahan tanpa bola, serta maju dari posisi pengatur serangan untuk membantu penyerang, sebagaimana yang dilakukan Dele Alli di Tottenham selama periode-periode terbaik Pochettino.

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Ujian Tersulit: Mampukah United Menanggung Tekanan Pochettino?

Mungkin persoalan terbesar yang menanti sang pelatih asal Argentina berkaitan dengan kebugaran fisik lebih dari detail taktik lainnya.

Manchester United menempati peringkat kesembilan belas di Liga Primer Inggris dalam hal jarak yang ditempuh pada musim ini, sebuah indikasi yang memunculkan tanda tanya seputar kemampuan para pemain untuk menjalankan tekanan tinggi dengan intensitas yang disukai pelatih baru mereka.

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Selain itu, tingginya rata-rata usia skuat inti tidak sepenuhnya sesuai dengan proyek yang mengandalkan energi dan pergerakan tanpa henti, meski Pochettino terbiasa memberi peluang bagi talenta-talenta muda dan mengembangkannya.

Shea Lacey mungkin menjadi salah satu nama yang mampu memompakan darah baru ke dalam tim, tetapi mengandalkan para pemain muda tidak akan menjadi solusi yang cukup selama tidak dibarengi pengembangan fisik dan taktik bagi anggota skuat lainnya.

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Saat penguasaan bola, Pochettino bisa berupaya meningkatkan kecepatan transisi serangan dan umpan-umpan langsung, menghadirkan kembali sebagian ciri pengalamannya bersama Tottenham dan Chelsea, tetapi tantangan sesungguhnya akan tetap terletak pada perebutan kembali bola dan tekanan yang terorganisir.

Dan sang pelatih Argentina tampaknya menyadari besarnya tugas ini, setelah ia menegaskan bahwa "jika kamu tidak berubah, maka kamu mati". Ini adalah ungkapan yang merangkum fase yang telah ia capai sebagai pelatih, tetapi juga mungkin merangkum apa yang menantinya di Old Trafford; sebab keberhasilannya tidak akan bergantung pada menghadirkan kembali gagasan masa lalu, melainkan pada menciptakan versi baru darinya yang sesuai dengan realitas Manchester United, dan mengembalikan karakter kompetitif tim yang telah hilang.