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Jose Mourinho melontarkan pujian tinggi kepada kapten Real Madrid Federico Valverde atas kemampuannya bermain di berbagai posisi sepanjang musim ini. Pemain timnas Uruguay itu tampil gemilang di lini tengah maupun pertahanan, sekaligus terus menjadi ancaman penting dalam mencetak gol.

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Siap berkontribusi untuk tim

Mourinho menyoroti kemampuan Valverde bermain di berbagai posisi sebagai aset besar bagi Madrid. Pemain asal Uruguay itu mampu beralih antara peran di lini tengah dan pertahanan untuk membantu menjaga keseimbangan tim. Valverde mengawali musim sebagai salah satu dari dua gelandang bertahan, kerap berduet dengan Aurelien Tchouameni di tengah lapangan.

Namun, belakangan Mourinho menempatkan kapten klub itu sebagai bek kanan dengan hasil yang sangat baik. Meski bermain lebih ke belakang, Valverde tetap menghadirkan ancaman dalam serangan. Ia mencetak gol dalam dua penampilan terakhirnya bersama klub raksasa Spanyol tersebut.

Siap menjalankan peran apa pun

Perubahan posisi Valverde bermula dalam laga sulit di Liga Champions melawan Roma. Saat Real Madrid tertinggal 3-1, Mourinho memindahkan Valverde ke posisi bek kanan, dan perubahan taktik itu memicu kemenangan dramatis 4-3 setelah membalikkan keadaan. Pemain asal Uruguay itu tetap menempati posisi di lini pertahanan dan tampil mengesankan saat menghadapi Sevilla, RB Leipzig, Barcelona, dan Valencia. Mourinho langsung memuji sikap kaptennya yang mengutamakan kepentingan tim setelah kemenangan atas Sevilla.

“Dia adalah salah satu pemain paling serbabisa di sepakbola dunia,” kata Mourinho, seperti dikutip Mundo Deportivo. “Saya tidak perlu meyakinkannya tentang apa pun. Dia kapten Real Madrid; kalau dia harus bermain sebagai penjaga gawang, dia akan melakukannya, lengkap dengan sarung tangannya.”

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Menyeimbangkan lini tengah dan pertahanan

Kemampuan Valverde beradaptasi memungkinkan Mourinho memaksimalkan pilihan dalam skuadnya. Sang pelatih tahu bahwa ia akan membutuhkan Valverde di berbagai area lapangan seiring berjalannya musim. Pelatih asal Portugal itu menjelaskan tanggung jawab khusus yang menyertai jabatan kapten.

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“Ketika Anda menjadi kapten, Anda harus berbeda,” jelas Mourinho. “Di lini tengah, kami punya Bernardo [Silva], Tchouameni, [Eduardo] Camavinga, Thiago [Pitarch], dan hanya itu. Karena itulah saya yakin Fede akan bermain sebagai bek sayap, karena kami semua menyukainya, tetapi dia juga harus bermain di lini tengah.”

Tetap mencetak gol dari posisi yang lebih dalam

Bermain lebih jauh dari kotak penalti lawan tidak menghentikan Valverde mencetak gol. Baru-baru ini, ia masuk dari bangku cadangan untuk kembali bermain di lini tengah di Athena, lalu mencetak gol kemenangan pada menit ke-92 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Pemain berusia 26 tahun itu kemudian kembali menempati posisi barunya sebagai bek kanan melawan Valencia. Ia mencetak gol untuk laga kedua berturut-turut, menyambar bola pantul dari tepi kotak penalti untuk menegaskan performa gemilangnya.