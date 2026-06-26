Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah melakukan perubahan mendasar pada sistem kualifikasi Piala Dunia 2026, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah akan diikuti oleh 48 tim nasional, sehingga menambah dimensi keseruan baru pada babak penyisihan grup.

Selain tim-tim yang menempati posisi pertama dan kedua di setiap grup, persaingan kini meluas hingga mencakup 8 tim terbaik yang menempati posisi ketiga, dalam pertarungan ketat yang ditentukan oleh selisih gol, kartu, dan momen-momen terakhir.

Surat kabar Spanyol “Marca” menyebutkan bahwa sistem baru ini mengubah dinamika perhitungan kualifikasi, karena finis di posisi ketiga tidak lagi berarti akhir perjalanan, melainkan bisa menjadi pintu gerbang menuju babak 32 besar.

Berdasarkan peraturan FIFA, dua tim teratas dari masing-masing dari dua belas grup akan lolos secara otomatis, sehingga jumlah tim yang lolos menjadi 24 tim, sedangkan delapan tempat tersisa diberikan kepada tim-tim terbaik yang menyelesaikan babak grup di posisi ketiga.

Peringkat ini ditentukan berdasarkan kriteria yang ketat, dimulai dari jumlah poin yang diperoleh, kemudian selisih gol, diikuti oleh jumlah gol yang dicetak, lalu peringkat fair play yang didasarkan pada jumlah kartu kuning dan merah, dan terakhir peringkat FIFA sebelum turnamen dimulai jika masih terjadi seri.

Kriteria permainan yang adil merupakan salah satu aspek paling sensitif dalam sistem ini, karena sebuah kartu peringatan di menit-menit akhir dapat mengubah nasib seluruh tim.

Setiap kartu akan dikurangkan dari poin tim dalam klasemen umum, sehingga disiplin perilaku menjadi faktor penentu yang tak kalah pentingnya dari performa teknis di lapangan.

Sedangkan jika semua kriteria sebelumnya sama, FIFA akan menggunakan peringkat tim nasional terbaru sebelum turnamen sebagai pilihan akhir untuk menentukan posisi.

Sistem yang rumit ini menjadikan setiap pertandingan di babak penyisihan grup sebagai peristiwa yang menentukan, di mana sebuah gol di menit-menit akhir di Dallas atau sebuah kartu di Atlanta dapat mengubah peta babak gugur secara keseluruhan.