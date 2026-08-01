Seperti dilaporkan Sky, terutama dalam soal biaya transfer masih ada perbedaan besar. Klub Saxony itu kabarnya meminta 120 juta euro untuk pemain sayap berusia 19 tahun tersebut, yang pada gilirannya (masih) belum siap dibayarkan Los Blancos.

Karena itu, selama sekitar 24 jam terakhir negosiasi antara kedua klub disebut mengalami kebuntuan. Leipzig bahkan sepenuhnya mengabaikan tawaran terbaru dari kubu Madrid, karena jelas tidak sesuai dengan ekspektasi finansial mereka.

Meski demikian, transfer ini belum sepenuhnya tertutup. Setelah awalnya terlihat bahwa Diomande akan terbang ke Austria bersama klub Bundesliga itu untuk pemusatan latihan pada Sabtu, Leipzig sesaat sebelum laga uji coba melawan SC Verl, yang dimenangi RB 4-0 atas klub divisi tiga itu, mengonfirmasi bahwa pemain 19 tahun tersebut absen karena infeksi.

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Yan Diomande secara mental sudah "berpamitan dari" RB Leipzig

Pelatih baru Martín Demichelis kemudian menegaskan bahwa Diomande "benar-benar sakit" dan menambahkan: "Kalau dia sehat, dia harus datang. Kalau dia sakit, ya dia sakit." RB menyampaikan pada sore hari bahwa pemain 19 tahun itu akan menyusul ke Saalfelden "begitu dia pulih." Namun, menurut Sky , sang pemain "secara mental sudah berpamitan dari Leipzig".

Diomande bergabung pada musim panas lalu dari CD Leganes ke Leipzig dengan nilai 20 juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2030. Dalam total 46 penampilan di semua kompetisi, ia mencetak 15 gol dan 11 assist.

Di Piala Dunia, Diomande merupakan pemain inti Pantai Gading. Dalam empat penampilan di turnamen tersebut, ia mencatatkan satu assist dan mencuri perhatian lewat performa kuat. Tim Ivoria tersingkir tipis 1-2 dari Norwegia di babak 16 besar.