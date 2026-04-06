"Jika dia melakukan itu, Ronald Koeman akan kehilangan seluruh kredibilitasnya"

Jerdy Schouten mengalami cedera ligamen silang yang parah saat membela PSV dan akibatnya harus absen di Piala Dunia. Frenkie de Jong juga sedang dilanda cedera, sehingga Wim Kieft mempertanyakan apakah Joey Veerman mungkin kembali masuk dalam pertimbangan pelatih timnas Ronald Koeman.

''Bayangkan saja jika Frenkie de Jong juga cedera lagi, yang sama sekali tidak mustahil. Maka Koeman mungkin harus mempertimbangkan Veerman lagi... Bahwa dia berkata: 'Saya sudah memikirkannya lagi','' kata Kieft, yang kemudian tertawa terbahak-bahak atas komentarnya sendiri.

Pembawa acara Michel van Egmond bertanya-tanya apakah dalam kasus itu ada unsur kebanggaan yang akan berperan bagi Koeman, yang telah menegaskan bahwa Veerman tidak masuk dalam rencananya untuk Piala Dunia. ''Saya lebih memilih bermain dengan sepuluh orang daripada harus memasukkannya lagi ke dalam susunan pemain.''

"Tentu saja kamu tidak bisa mundur lagi. Kamu sudah kehilangan semua kredibilitasmu," kata Kieft yang hampir yakin bahwa Koeman tidak akan kembali mempertimbangkan Veerman. "Dan kamu masih punya Quinten Timber, Luciano Valente, Kees Smit."

Veerman (27) telah tampil dalam 16 pertandingan internasional bersama timnas Belanda. Namun, penampilannya terakhir sudah terjadi pada 10 Juli 2024, saat pemain PSV itu bermain selama 55 menit dalam semifinal Euro yang berakhir dengan kekalahan 1-2 melawan Inggris. Sejak itu, Koeman tidak lagi memperhitungkan gelandang tersebut.

Pelatih timnas baru-baru ini menyatakan bahwa Veerman bukanlah pilihan pertama, bahkan bukan pilihan kedua, untuk posisi gelandang kiri dan menegaskan bahwa jika skuad dalam kondisi fit, ia tidak akan mendapat kesempatan di Piala Dunia.

Ketika ditanya apa yang dipikirkan Veerman saat mendengar kata-kata itu, ia memberikan jawaban yang sangat singkat setelah pertandingan PSV - FC Utrecht (4-3). ''Tidak ada apa-apa.” Ketika ditanya lebih lanjut oleh ESPN, ia tetap pada pendiriannya. “Saya sama sekali tidak memikirkannya.” Menanggapi saran bahwa pikirannya pasti kosong, ia mengangguk setuju. Veerman kemudian ditanya mengapa ia tidak ingin berkomentar: “Tidak mau.”