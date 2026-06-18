"Jika dia melakukan hal ini, dia akan menjadi pemain kunci di Real Madrid".. Giroud memuji Ayoub Bouadi

Bintang Prancis, Olivier Giroud, penyerang Lille, mengatakan bahwa pemain asal Maroko Ayoub Bouadi, rekan setimnya di tim Prancis, akan menjadi pemain inti di Real Madrid musim depan, jika ia melakukan sesuatu yang penting.

Ayub Bouadi (18 tahun) adalah salah satu pemain pertama yang menarik perhatian di Piala Dunia, berkat penampilannya yang luar biasa bersama tim nasional Maroko melawan Brasil (1-1).

Sejak beberapa minggu terakhir, namanya sering muncul dalam rumor seputar transfer besar musim panas ini, berkat bakatnya.

Salah satu yang pertama mengomentari hal ini adalah rekan setimnya di Lille, Olivier Giroud, yang bertugas sebagai komentator olahraga di "BBC" selama Piala Dunia.

Giroud mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar "Marca": "Saya terkesan dengan kedewasaannya dan sikapnya yang sangat sehat, dan ini merupakan keunggulan besar. Dia memiliki ketenangan yang luar biasa, artinya dia tenang dan percaya diri. Kehadirannya di tim merupakan keuntungan besar, dan tak diragukan lagi Maroko sangat senang dengan kedatangannya."

Dalam beberapa hari terakhir, nama-nama seperti Patrick Vieira, Sergio Busquets, dan N’Golo Kanté disebut-sebut untuk membandingkan gaya bermain Ayoub Bouadi dengan mereka.

Giro melanjutkan: “Semua teman saya dan banyak rekan setim saya bercerita tentang Patrick Vieira dan Sergio Busquets, mengatakan bahwa dia adalah perpaduan dari keduanya. Dia masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh untuk mencapai level mereka, tetapi ada kesamaan di antara mereka.”

Setelah itu, Giroud mengalihkan perhatiannya ke bursa transfer, dan dengan jujur menjelaskan bahwa ia tidak membayangkan Bouadi akan mengenakan seragam Lille musim depan.

Dia berkata: “Harga transfernya akan melebihi 60 atau 70 juta euro. Itulah harga pasar saat ini. Akan sulit bagi Lille untuk mempertahankannya. Yang dia butuhkan hanyalah meningkatkan penyelesaian akhir, sesuatu yang sering kami olok-olok di dalam tim.”

Dia menyimpulkan: “Dia harus lebih agresif di depan gawang, dan jika dia berhasil melakukannya, saya memperkirakan dia akan menjadi pemain inti di Real Madrid musim depan.”