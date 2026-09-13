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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

"Jika bukan itu kasusnya, dia seharusnya tidak dipanggil": legenda Bayern Munchen menyebut syarat untuk pemanggilan Jonas Urbig ke timnas Jerman

Bundesliga
Bayern Munich
Germany
J. Urbig

Mantan pemain timnas Stefan Effenberg mengaitkan kemungkinan pemanggilan kiper cadangan Bayern Munchen, Jonas Urbig, ke skuad DFB pertama racikan pelatih timnas Jürgen Klopp dengan satu syarat tertentu.

Menurut Effenberg, Urbig harus bisa menunjukkan satu penampilan sebagai starter pada Minggu sore dalam pertandingan Bundesliga sang juara rekor Jerman melawan SV Elversberg agar bisa berangkat ke tim nasional.

"Saya kira yang terpenting adalah apakah Urbig bermain di bawah mistar hari ini. Jika tidak demikian, dia seharusnya tidak dinominasikan," jelas pria 56 tahun itu di Sport1-Doppelpass. Pada sore harinya akhirnya dipastikan: Urbig menjaga gawang Bayern di Elversberg.

Pertanyaan soal kiper di FC Bayern, dalam taraf tertentu, tetap menjadi topik yang tak pernah padam. Di belakang kiper utama Manuel Neuer, Urbig harus puas dengan beberapa, tetapi pada akhirnya tetap terbilang minim, kesempatan pembuktian. Meski telah disepakati bahwa sang pelapis akan terus mendapatkan jam bermain sebagai bagian dari perpanjangan kontrak terbaru, sejauh ini Urbig baru mencatatkan satu penampilan, yakni pada laga putaran pertama DFB-Pokal melawan VfL Osnabrück.

Dari sudut pandang Effenberg, itu belum cukup untuk sebuah nominasi ke tim nasional. Urbig "butuh pertandingan. Dia sudah menjalani satu atau dua pertandingan," kata Effenberg, lalu menjelaskan: "Kalau dia tidak mendapatkannya hari ini, dia kemungkinan besar tidak akan menominasikannya."

FC Bayern München Rottach-Egern Training CampGetty Images

Siapa yang bisa dinominasikan Jürgen Klopp untuk pos penjaga gawang di tim DFB?

Fakta bahwa Urbig sudah berminggu-minggu disebut sebagai kandidat untuk skuad DFB pertama Klopp tidak banyak mengubah penilaian dari sisi olahraga. Memang keputusan tim pelatih akan segera diambil, tetapi sejumlah alternatif mulai mencuat. Belakangan ini Loris Karius, misalnya, menarik perhatian. Pemain 33 tahun itu tampil meyakinkan setelah promosi ke Bundesliga bersama FC Schalke 04 lewat performa konsisten di kasta tertinggi.

Namun, sang pakar tidak melihat pemanggilan cepat ke tim nasional untuk kiper Schalke tersebut. Menurut Effenberg, itu jelas masih terlalu dini: "Kalau Karius, saya akan bilang: tunjukkan itu secara konsisten, lalu dia bisa mendapat kesempatan itu lagi."

Jawaban final atas spekulasi ini akan datang dalam beberapa hari lagi: Klopp akan secara resmi mengumumkan skuad pertamanya sebagai pelatih tim nasional pada 17 September.

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