“Jika bisa, saya akan memilih ketiganya”: Thomas Tuchel dukung trio Inggris meraih Ballon d'Or

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Pelatih kepala timnas Inggris Thomas Tuchel memberikan dukungan penuh kepada tiga pemainnya yang tengah bersaing memperebutkan Ballon d'Or 2026. Menjelang digelarnya acara bergengsi itu di London untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-70, pelatih asal Jerman tersebut menilai siapa pun dari ketiga pemain yang masuk nominasi itu layak menjadi pemenang.

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Tuchel dukung tiga pemain Inggris meraih Bola Emas

Tuchel terus mencermati persaingan memperebutkan Ballon d’Or 2026 setelah tiga pemain kunci timnas Inggris masuk dalam daftar 30 kandidat. Harry Kane, Jude Bellingham, dan Declan Rice mendapat pengakuan atas penampilan luar biasa mereka sepanjang setahun terakhir. Pelatih Inggris itu bangga melihat para pemainnya berada di antara pemain terbaik dunia, tetapi mengaku mustahil baginya memilih salah satu jika ia memiliki hak suara.

“Saya senang ada tiga pemain di sana, yaitu Declan, Jude, dan Harry. Saya bisa mengatakan kepada para pemilih bahwa mereka boleh memilih siapa pun dari ketiganya dan pilihan itu tidak akan salah karena mereka semua pantas mendapatkannya. Ketiganya sama-sama berpeluang. Meski saya tidak ikut memilih, jika bisa, saya akan memilih mereka bertiga. Jadi, kita lihat saja apa yang terjadi. Penghargaan ini sudah ada sejak lama dan semakin besar dari tahun ke tahun,” kata Tuchel.

Alasan kapten Harry Kane layak dipilih

Kane menyambut seremoni ini setelah menjalani musim yang memecahkan rekor, dengan penampilan dominan di level klub maupun internasional. Tuchel meyakini kepindahan ke Jerman menjadi titik balik yang memungkinkan Kane membuktikan statusnya sebagai penyerang nomor sembilan paling komplet di dunia, sembari membawa timnya meraih trofi dan melaju jauh di berbagai turnamen.

“Setelah musim lalu? Lebih dari 70 gol, tiga gelar bersama Bayern Munich, dua semifinal di Piala Dunia dan Liga Champions? Dia terus berkembang dan punya segalanya. Semua orang melihatnya [kepemimpinannya]. Saya pikir kepindahan itu langkah yang baik baginya untuk mendapat pengakuan di negaranya sendiri, tetapi juga di negara lain, kembali berjuang untuk mendapatkannya, memulai sesuatu yang benar-benar baru, dan berada di klub yang hanya mementingkan kemenangan, tanpa ada hal lain yang berarti. Itu mengeluarkan kemampuan terbaiknya,” jelas Tuchel.

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Kualitas kelas dunia Rice dan Bellingham

Meski gol-gol Kane menyita perhatian, Tuchel juga memberikan pujian setara kepada dua gelandang yang telah menjadi penggerak permainan Inggris. Rice menjalani tahun gemilang bersama Arsenal, membantu klub itu menjuarai Liga Primer dan tampil di sejumlah final besar. Perkembangannya menjadi kekuatan dominan di Emirates tidak luput dari perhatian pelatihnya di timnas, yang menganggapnya sebagai bagian penting dari tim mana pun yang ingin meraih sukses.

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“Declan adalah pemain yang luar biasa bagi tim. Dia memikul tanggung jawab di Arsenal dan menjadi pemain kunci dalam musim hebat mereka, mencapai final dan menjuarai Liga Primer. Jadi, dia pantas masuk daftar itu,” ujar Tuchell.

Bellingham melengkapi trio yang masuk nominasi tersebut. Ia terus menunjukkan kematangan permainan yang melampaui usianya di panggung-panggung terbesar. Bintang Real Madrid itu tampil menonjol untuk Inggris dalam perjalanan mereka di Piala Dunia baru-baru ini, semakin mengukuhkan reputasinya sebagai talenta generasional. “Jude kembali membuktikan bakatnya di level tertinggi dan panggung terbesar, yakni Piala Dunia, lewat penampilan kelas dunia sepanjang turnamen,” tambah Tuchel.

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Malam bersejarah di London Palladium

Seremoni di London Palladium akan menjadi momen kembalinya trofi tersebut ke tempat asalnya sekaligus penghormatan terhadap warisan Sir Stanley Matthews. Acara ini juga menjadi momen penting bagi sepakbola Inggris, bukan hanya karena lokasinya, tetapi juga karena ada peluang nyata seorang pemain Inggris membawa pulang penghargaan utama itu untuk pertama kalinya sejak Michael Owen pada 2001.

Bagi Tuchel, masuknya tiga pemain inti skuadnya dalam persaingan menegaskan kekuatan timnas Inggris saat ini. Pelatih asal Jerman itu akan mengikuti acara tersebut dengan saksama ketika perhatian dunia olahraga tertuju ke ibu kota pada Senin malam ini untuk menyaksikan penobatan pemain terbaik dunia.