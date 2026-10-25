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Penyerang Borussia Dortmund Maxi Beier mengungkapkan kegembiraannya setelah masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol penentu dalam kemenangan 1-0 BVB atas Eintracht Frankfurt. Penyerang asal Jerman itu menekankan pentingnya keyakinan dan rutinitas latihan tanpa henti.

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Gol Beier pastikan tiga poin dramatis bagi Borussia Dortmund

Maxi Beier menciptakan momen istimewa pada menit ke-80 untuk membawa Borussia Dortmund menang 1-0 atas Eintracht Frankfurt di Signal Iduna Park yang tiketnya terjual habis. Beier mengawali serangan dari sayap kiri dengan mengoper bola kepada pemain pengganti Jobe Bellingham, lalu menerima umpan balik yang akurat.

Beier, yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-68, melepaskan tembakan melengkung dari jarak 17 meter yang melewati kiper Frankfurt Noah Atubolu dan bersarang di sudut atas gawang.

Gol itu memastikan kemenangan kelima BVB di Bundesliga musim ini dan membawa mereka ke puncak klasemen.

Penyerang ungkap latihan tekun di balik keahliannya membidik sudut jauh

Berbicara kepada Sky setelah peluit akhir, Beier mengungkapkan bahwa penyelesaian spektakulernya dari jarak jauh bukanlah kebetulan. “Saya sering melatih tembakan seperti itu saat latihan,” jelas Beier.

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“Tentu saja, saya senang bola masuk dengan cara seperti itu. Percaya bahwa [kami mampu mencetak gol pada menit-menit akhir] adalah hal terpenting.”

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“Jika Anda tidak percaya, Anda sudah gagal,” tegas sang penyerang.

Beier menikmati jadwal padat di tengah rentetan kemenangan BVB

Meski BVB tengah menjalani rangkaian pertandingan berat di kompetisi Eropa dan domestik, Beier menegaskan bahwa skuadnya mampu tampil baik di tengah beban kerja yang tinggi. “Sejauh ini, beberapa pekan terakhir cukup berat,” aku Beier.

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“Namun, kami semua mencintai sepakbola dan senang berada di lapangan.”

Kontribusi penentu Beier membuktikan keberhasilan pergantian pemain taktis yang dilakukan Niko Kovac pada babak kedua.

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Penyerang Dortmund ingin mempertahankan ketajamannya

Ketajaman Beier dalam mencetak gol memberi Kovac pilihan menyerang yang ampuh menjelang periode krusial dalam musim Dortmund.

BVB kini mengalihkan perhatian ke laga DFB-Pokal melawan Werder Bremen pada tengah pekan sebelum menghadapi Bayern Munich.

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Pemain timnas Jerman itu akan berusaha mempertahankan tempatnya dalam rotasi lini serang Kovac.



