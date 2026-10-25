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Penyerang Borussia Dortmund Maxi Beier mengaku senang setelah masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan 1-0 BVB atas Eintracht Frankfurt. Penyerang asal Jerman itu menekankan pentingnya keyakinan dan rutinitas latihan yang tak kenal lelah.

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Gol Beier pastikan tiga poin dramatis bagi Borussia Dortmund

Maxi Beier menunjukkan aksi gemilang pada menit ke-80 untuk membawa Borussia Dortmund menang 1-0 atas Eintracht Frankfurt di Signal Iduna Park yang tiketnya terjual habis. Beier mengawali serangan dari sayap kiri, mengoper kepada pemain pengganti Jobe Bellingham, lalu menerima umpan balik yang akurat.

Pemain yang masuk pada menit ke-68 itu melepaskan tembakan melengkung dari jarak 17 meter yang melewati kiper Frankfurt, Noah Atubolu, dan bersarang di sudut atas jauh gawang.

Gol tersebut memastikan kemenangan kelima BVB dalam kampanye Bundesliga musim ini dan membawa mereka ke puncak klasemen.

Penyerang sebut latihan rutin sebagai kunci tembakan ke sudut jauh

Berbicara kepada Sky setelah peluit akhir, Beier mengungkapkan bahwa gol spektakulernya dari jarak jauh bukanlah kebetulan. "Saya sering melatih tembakan seperti itu saat latihan," jelas Beier.

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"Tentu saja, saya senang bola masuk dengan cara seperti itu. Percaya bahwa [kami bisa mencetak gol di menit-menit akhir] adalah hal terpenting."

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"Kalau Anda tidak percaya, Anda sudah gagal," tegas sang penyerang.

Beier menikmati jadwal padat di tengah rentetan kemenangan BVB

Meski BVB menjalani rangkaian pertandingan yang sangat berat di kompetisi Eropa dan domestik, Beier menegaskan bahwa skuadnya justru tampil baik di tengah beban pertandingan yang tinggi. "Sejauh ini, beberapa pekan terakhir cukup berat," aku Beier.

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"Namun, kami semua mencintai sepakbola dan senang berada di lapangan."

Kontribusi penentu Beier membuktikan ketepatan pergantian taktis yang dilakukan Niko Kovac pada babak kedua.

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Penyerang Dortmund ingin mempertahankan ketajamannya

Ketajaman Beier memberi Kovac pilihan ampuh di lini serang menjelang periode penting dalam musim Dortmund.

BVB kini mengalihkan perhatian ke laga DFB-Pokal melawan Werder Bremen pada tengah pekan sebelum menghadapi Bayern Munich.

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Pemain timnas Jerman itu akan berusaha mempertahankan tempatnya dalam rotasi lini serang Kovac.



