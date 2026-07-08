Jihad Grisha: Kami menjadi korban pembantaian... Kesalahan wasit terhadap Mesir "disengaja"

Jihad Grisha, Wakil Ketua Komite Wasit Federasi Sepak Bola Mesir, melancarkan kritik tajam terhadap kinerja wasit di Piala Dunia 2026, dengan menyatakan bahwa kesalahan yang terjadi dalam turnamen tersebut bukan sekadar kelalaian, melainkan ia menggambarkannya sebagai "disengaja", serta menegaskan bahwa tim nasional Mesir menjadi korban “pembantaian wasit” selama pertandingan melawan Argentina di babak 16 besar.

Grisha, dalam pernyataannya melalui stasiun radio "Mega FM" Mesir, hari Rabu ini, mengatakan bahwa tanda-tanda krisis wasit sudah terlihat sejak awal turnamen, dengan mengutip contoh tidak adanya kartu merah bagi bintang Argentina Lionel Messi dalam pertandingan melawan Aljazair di babak penyisihan grup, meskipun menurut pandangannya hal itu seharusnya diberikan.

Ia menambahkan: “Ada kesalahan wasit yang diabaikan, dan seluruh dunia membicarakan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada edisi Piala Dunia kali ini; oleh karena itu, saya memaklumi protes keras yang dilontarkan staf pelatih timnas Mesir setelah pertandingan melawan Argentina.”

Mantan wasit internasional itu menjelaskan bahwa keputusan menganulir gol timnas Mesir memang benar, dan pemberian tendangan penalti untuk Argentina juga sesuai aturan, namun ia menekankan adanya kesalahan yang memengaruhi hasil pada insiden yang melibatkan Mohamed Salah di dalam kotak penalti pada menit-menit akhir.

Ia berkata: “Pertanyaan yang muncul adalah mengapa wasit video (VAR) tidak memanggil wasit untuk meninjau kembali kejadian tersebut? Seandainya insiden itu terjadi di luar kotak penalti, maka akan diberikan pelanggaran dan gol dibatalkan, tetapi karena bola berada di dalam kotak penalti, VAR tidak campur tangan, dan inilah masalahnya.”

Kriteria yang Tidak Tepat

Dalam konteks terkait, Grisha mengkritik mekanisme pemilihan wasit di Piala Dunia, menegaskan bahwa penunjukan tersebut tidak hanya didasarkan pada kemampuan teknis semata.

Ia mengatakan: “Ada banyak campur tangan dalam penunjukan wasit di Piala Dunia, dan hal ini tidak berjalan sesuai dengan kriteria teknis semata, melainkan membutuhkan dukungan dari pemerintah, federasi nasional, dan kementerian, serta dikelola dengan cara tertentu.”

Ia menambahkan bahwa wasit-wasit Mesir telah menunjukkan performa yang baik selama turnamen, dan menilai bahwa penugasan hanya dua pertandingan kepada mereka tidak mencerminkan kompetensi mereka. Ia berkata: “Kriteria pemilihan wasit di Piala Dunia tidak tepat, dan tidak masuk akal jika wasit-wasit Mesir hanya memimpin dua pertandingan.”

Grisha mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa ia tidak memperkirakan akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada pelatih tim nasional Mesir, Hossam Hassan, akibat protesnya setelah pertandingan melawan Argentina, sambil menyoroti bahwa “FIFA dan seluruh dunia menyadari bahwa tim nasional Mesir mengalami ketidakadilan wasit.”