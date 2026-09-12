Jhon van Beukering dituduh melakukan penganiayaan berat saat IJsselmeervogels - GVVV

Jhon van Beukering dituduh melakukan penganiayaan berat saat jeda laga besar sepak bola amatir antara IJsselmeervogels dan GVVV. Mantan pesepakbola Feyenoord dan NEC itu disebut menampar pemain IJsselmeervogels, Quiermo Dumay, di wajahnya.

Pada Sabtu siang, situasi benar-benar memanas di Sportpark De Westmaat. Saat skor 0-2, kedua tim masuk ke ruang ganti, tetapi di sanalah masalah terjadi. Menurut RTV Utrecht, Dumay mendapat pukulan di wajahnya saat memasuki lorong pemain.

Akibatnya, ia mengalami luka yang cukup parah. Dalam foto-foto terlihat wajah Dumay berlumuran darah dan ia kehilangan beberapa gigi. Kini terungkap bahwa Van Beukering diduga menjadi pelakunya. Di GVVV, ia merupakan asisten pelatih dari saudaranya, Dennis van Beukering.

“Dumay mengatakan bahwa Jhon van Beukering yang memukul. Dia melepaskan pukulan seperti petarung jalanan,” kata pelatih IJsselmeervogels Willem Leushuis kepada RTV Utrecht. “Wajar jika para pemain saya tidak ingin melanjutkan pertandingan. Itu sangat menakutkan.”

GVVV merespons insiden itu melalui sebuah pernyataan. “Manajemen GVVV sangat menyesalkan kejadian setelah berakhirnya babak pertama dalam laga tandang melawan IJsselmeervogels,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

“GVVV mengambil jarak dari apa yang telah terjadi dan sangat mengecam hal ini. Manajemen akan mengambil langkah yang tepat begitu lebih banyak detail tentang situasi yang terjadi sudah diketahui.”

Musim panas ini, Dumay pindah dari GVVV ke IJsselmeervogels. Jadi, ia bermain melawan mantan klubnya. Setelah insiden itu, IJsselmeervogels memutuskan tidak ingin melanjutkan pertandingan dan melaporkannya ke polisi.