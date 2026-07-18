Jhon Durán bergabung dengan klub besar Eropa: opsi pembelian senilai 30 juta euro

Jhon Durán akan bergabung dengan Benfica untuk musim mendatang. Pemain asal Kolombia ini dipinjamkan dari Al-Nassr, yang karena masalah keuangan telah menyetujui opsi pembelian sebesar 'hanya' tiga puluh juta euro.

"Sungguh suatu kebahagiaan besar bisa berada di sini," kata Durán di Bandara Humberto Delgado. "Saya telah bergabung dengan klub terbesar di Portugal. Saya bersyukur kepada Tuhan."

Durán memiliki perjalanan karier yang sangat menakjubkan. Penyerang yang kini berusia 22 tahun ini pindah dari Chicago Fire ke Aston Villa pada awal 2023, di mana ia berkembang menjadi sensasi sejati dan salah satu talenta paling menjanjikan di dunia.

Dua tahun setelah kedatangannya, secara mengejutkan ia memilih Al-Nassr, yang rela mengeluarkan 77 juta euro untuk mendatangkannya. Termasuk bonus, Durán—yang menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030—menghasilkan lebih dari dua puluh juta euro per tahun.

Hanya setengah tahun setelah kedatangannya ke Arab Saudi, ia dipinjamkan ke Fenerbahçe, di mana ia kembali hengkang di tengah musim dan bermain untuk Zenit Saint Petersburg pada paruh pertama tahun 2026.

Setelah meraih gelar juara liga Rusia, Al-Nassr kini kembali meminjamkan Durán, kali ini ke Benfica. Klub raksasa Portugal tersebut dapat memilih untuk membeli pemain asal Kolombia itu secara permanen setelah musim ini dengan harga 30 juta euro.

"Saya adalah orang yang sangat suka menang, jadi saya di sini untuk meraih kemenangan. Satu-satunya hal yang tersisa adalah mengenal rekan-rekan setim saya. Saya senang berada di sini," kata Durán.

"Saya tahu segalanya tentang Benfica. Saya selalu mengikuti Benfica, sejak saya masih kecil." Di Benfica, Durán akan bermain bersama, antara lain, rekan senegaranya Richard Ríos, yang ia sebut sebagai 'teman baik'.

Durán sebenarnya sudah hampir pindah ke Benfica pada Januari 2023, tetapi pelatih Roger Schmidt saat itu menolak transfer tersebut karena lebih memilih Casper Tengstedt. Tak lama kemudian, Durán pindah ke Villa.

Dengan kedatangan Durán, pelatih Marco Silva yang baru saja bergabung dari Fulham kini memiliki lebih banyak opsi di lini depan. Penyerang ini akan bersaing dengan, antara lain, Franjo Ivanovic dan mantan bintang Eredivisie Vangelis Pavlidis.