Jetro Willems (32) tiba-tiba muncul sebagai pelatih akademi di klub Eredivisie

Jetro Willems (32) berstatus bebas transfer sejak hengkang dari NEC pada musim panas ini, tetapi masih belum pasti apakah ia ingin melanjutkan kariernya sebagai pemain. Sparta Rotterdam mengumumkan bahwa Willems akan langsung bergabung sebagai pelatih di tim U-16.

Itu dilakukannya dalam rangka kursus kepelatihannya. “Jetro Willems, yang menempuh pendidikan di akademi muda Sparta dan memainkan enam belas pertandingan di tim utama, langsung bergabung dengan U-16 untuk kursus kepelatihannya,” tulis klub tersebut di X.

Setelah satu musim di NEC, Willems berstatus bebas transfer, tetapi belum jelas apakah ia masih mencari tantangan baru sebagai pemain.

Namun, tahun lalu saat kedatangannya di Nijmegen, ia sudah menyatakan bahwa dunia kepelatihan sangat menarik baginya. “Saya sudah cukup lama mengenal pelatih itu, sebelum dia membawa saya ke Spanyol. Kami sering berbicara tentang sepak bola dan memiliki gagasan yang sama,” katanya kepada Voetbal International tentang Dick Schreuder.

“Saat dia masih menjadi pelatih PEC, kami sudah sering berhubungan,” ujar Willems. “Tampaknya dia melihat sesuatu dalam diri saya, haha. Saya memang cukup sering berbicara dengan pelatih. Menurut saya itu menarik.”

Pilihan untuk bergabung dengan Sparta U-16 menjadi langkah konkret pertama menuju kemungkinan masa depan di pinggir lapangan. Selain itu, berkat karier panjangnya di level tertinggi, Willems memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk menyalurkan pengetahuan itu kepada para pemain muda.

Bek kiri itu antara lain pernah bermain untuk PSV, Eintracht Frankfurt, Newcastle United, dan 22 kali mengenakan seragam tim nasional Belanda.