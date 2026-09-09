Penyerang baru Barcelona asal Brasil, Gabriel Jesus, mengungkap pengalaman buruknya bersama Arsenal, sebelum menandatangani kontrak dengan klub Katalan itu, menjelang berakhirnya bursa transfer musim panas lalu.

Gabriel Jesus (29 tahun) tampil untuk pertama kalinya bersama Barcelona pada hari Minggu lalu dalam kemenangan telak 5-0 atas Valencia, di Liga Spanyol.

Penyerang Brasil itu bergabung dari Arsenal dengan nilai 10 juta euro, dan menjadi transaksi terakhir tim Katalan tersebut pada musim panas ini, setelah gagalnya kepindahan Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, ke Blaugrana.

Setelah menit-menit pertamanya sebagai pemain Barcelona di Stadion Mestalla, Gabriel Jesus menjelaskan bagaimana ia dijual ke Barcelona dan merinci situasi sulit yang ia lalui selama hari-hari terakhirnya di Arsenal.

Jesus mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Kenyataannya adalah saya sedang berlatih. Saya menjalani seluruh masa persiapan musim bersama Arsenal, seperti biasa. Jelas bahwa saya sudah tahu sebelumnya bahwa kemungkinan besar saya tidak akan bermain di sana atau bahwa saya tidak akan mendapatkan banyak kesempatan, tetapi tidak ada yang memberi tahu saya soal itu".

Ia menambahkan: "Saya seorang pemain profesional, seperti yang Anda tahu, jadi saya terus berlatih bersama grup. Kemudian tiba-tiba, mereka menempatkan saya untuk berlatih sendirian. Saya terus berlatih dan mengerahkan upaya terbaik saya agar siap seandainya saya mendapatkan kesempatan untuk kembali bermain di level tertinggi".

Jesus memuji upaya Deco, direktur olahraga Barcelona, dalam membantunya mewujudkan mimpinya bermain untuk Blaugrana.

Ia melanjutkan: "Kami tahu bahwa saya memiliki peluang untuk datang, dan saya langsung mengatakan ya, apa pun yang terjadi. Saya sangat senang berada di sini".

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