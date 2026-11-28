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Pemain asal Brasil Gabriel Jesus mengungkapkan kesulitannya akibat minimnya kesempatan bermain bersama Barcelona, setelah mendapati dirinya berada dalam peran pelapis yang tidak biasa ia jalani sepanjang sebagian besar karier profesionalnya. Ia menegaskan tidak menyerah pada gagasan untuk terus duduk di bangku cadangan, meski sepenuhnya menghormati keputusan pelatih Hansi Flick.

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Dalam wawancara dengan TNT Sports Brasil, penyerang Barcelona itu berbicara terus terang mengenai kesulitan yang ia hadapi dalam situasinya saat ini: "Tidak mudah bagi saya untuk menjaga semangat tetap tinggi dalam latihan setiap hari."

Jesus menjelaskan bahwa keinginannya mendapatkan menit bermain lebih banyak tidak berarti ia tidak menghargai kesempatan mengenakan seragam Barcelona. Ia menegaskan bahwa kepindahan ke klub Catalan itu merupakan mimpi yang menjadi kenyataan baginya, dan komitmennya terhadap tim tidak berubah, terlepas dari besar kecilnya peran yang ia dapatkan di lapangan.

Penyerang asal Brasil itu menyebut bahwa minimnya kesinambungan dalam bermain juga berdampak pada performanya. Ia menjelaskan bahwa meskipun mencetak gol di Baku, ia tidak puas dengan penampilannya.

Jesus merasa perlu mendapatkan kembali ritme pertandingan agar dapat menampilkan performa terbaiknya, dan menilai bahwa tambahan menit bermain dapat membantunya memperbaiki catatan golnya.

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Kekaguman Besar terhadap Raphinha

Jesus berbicara panjang lebar tentang rekan senegaranya, Raphinha, yang menjadi pesaing utamanya untuk tempat di lini depan Barcelona. Ia menjauhi segala bentuk kontroversi dan justru menghujani rekannya itu dengan pujian: "Penampilannya layak membuatnya bermain di setiap menit."

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Mantan penyerang Arsenal itu menjelaskan bahwa ia menjalin persahabatan yang erat dengan Raphinha dan merasa dekat dengan mentalitas, kegigihan, serta kesediaannya untuk berkorban. Ia menambahkan bahwa keduanya pernah melalui situasi serupa bersama tim nasional Brasil dan memiliki pandangan yang sama tentang sepak bola dan profesionalisme.

Ia juga berharap rekan senegaranya itu terus mencetak gol dan berkontribusi meraih kesuksesan bersama Barcelona.

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Jesus juga menyinggung situasinya saat ini dalam pernyataan kepada Movistar Plus seusai laga Liga Champions. Ia menegaskan tekadnya untuk terus mendapatkan kesempatan: "Saya ingin terus mendapatkan kesempatan dan menit bermain."

Penyerang asal Brasil itu mengakui bahwa setiap penampilannya di lapangan merupakan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di hadapan Flick. "Berlatih tanpa bermain dalam pertandingan itu sulit," tambahnya.

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Meski memahami urutan pilihan lini serang di tim Catalan tersebut, Jesus berambisi untuk terus mendapatkan kesempatan yang memungkinkannya menunjukkan ketajamannya dalam mencetak gol.

Mimpi yang Menjadi Kenyataan

Jesus juga mengenang ketidakpastian yang ia alami pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas lalu, ketika ia belum tahu ke mana akan berlabuh. Ia menjelaskan bahwa hingga detik-detik terakhir ia tetap berpegang pada harapan untuk menemukan tim yang memberinya kesempatan merebut kembali peran yang telah hilang darinya.

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Penyerang asal Brasil itu menilai bahwa bergabung dengan Barcelona merupakan sebuah kehormatan besar, mengingat sejumlah legenda sepak bola negaranya pernah membela klub Catalan tersebut.

Saat diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona, Jesus dengan jelas mengungkapkan ambisinya: "Saya terganggu jika tidak bermain." Pada saat itu, ia juga mengakui telah memberikan pengorbanan finansial yang besar demi bergabung dengan tim.

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Tiga bulan kemudian, semangat Jesus masih sama, tetapi ia tidak menyembunyikan kesulitan yang dihadapinya dalam keseharian di klub. Ia menghormati Flick, menghargai Raphinha, dan bersyukur atas kesempatan mengenakan seragam Barcelona, tetapi ia mendambakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi pilihan cadangan yang digunakan pelatih asal Jerman itu saat dibutuhkan.