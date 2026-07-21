Jorge Jesus, direktur teknik baru Portugal, mengungkap betapa dekatnya dia dengan posisi pelatih kepala timnas Brasil pada tahun lalu.

Pelatih asal Portugal itu menjelaskan bahwa dirinya tengah menangani raksasa Arab Saudi, Al Hilal, ketika Federasi Sepakbola Brasil menghubunginya pada Maret 2025, yaitu tak lama setelah pemecatan Dorival Junior menyusul kekalahan terberat Brasil dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia dengan skor 4-1 dari Argentina di Buenos Aires.

Jorge Jesus merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan Dorival, tetapi kesepakatan itu tidak terwujud karena keterikatannya dengan kontrak bersama Al Hilal.

Jorge Jesus (71 tahun) mengatakan, dalam pernyataan kepada saluran Canal 11: "Saya memang tidak berujung menangani timnas Brasil, tetapi saya benar-benar dihubungi untuk menyiapkan daftar awal pemain menjelang pertandingan yang menyusul kekalahan mereka 4-1 dari Argentina."

Jorge Jesus berpisah dengan Al Hilal pada 3 Mei, tetapi Federasi Brasil sebenarnya telah melakukan pembicaraan dengan Carlo Ancelotti.

Pelatih veteran asal Italia itu menjadi pelatih asing pertama dalam sejarah timnas Brasil pada 12 Mei 2025, tak lama setelah kepergiannya dari Real Madrid.

Timnas Brasil, di bawah asuhan Ancelotti, harus angkat kaki dari ajang Piala Dunia di babak 16 besar setelah kekalahan 2-1 dari Norwegia.

Ketika ditanya apa yang kurang dari Brasil di turnamen tersebut, Jorge Jesus berkata: "Saya ingin mengatakan bahwa Portugal adalah Brasil-nya Eropa... Banyak kualitas individu, tetapi ketika Piala Dunia tiba... Brasil belum menjadi juara selama 22 tahun."

Jesus menambahkan: "Mereka berkata: 'Ah, tetapi kami adalah negara dengan gelar terbanyak.' Itu benar, tetapi itu masa lalu; mereka belum menang selama 22 tahun. Dan mereka selalu memiliki pemain-pemain hebat, tetapi setelah itu mereka tidak mampu membentuk timnas yang hebat."

Saat ditanya apa yang akan dia lakukan secara berbeda seandainya dia yang bertanggung jawab atas Brasil di Piala Dunia, dia menjawab: "Para pemain Brasil terlahir untuk bermain; bahkan di liga Brasil pun ada banyak kualitas. Apakah saya akan memilih daftar pemain yang berbeda dari daftar Ancelotti? Tentu saja, untuk satu atau dua pemain, ya. Saya rasa saat ini penyerang murni terbaik di sepakbola Brasil adalah Pedro. Mungkin saya sedikit bias karena dia adalah salah satu pemain saya di Flamengo. Tetapi saya rasa saya sependapat dengan sebagian besar hal yang dilakukan Ancelotti."

Jesus melanjutkan: "Tetapi ada sentuhan personal, cara memandang pertandingan, dan gaya melatih. Itulah perbedaannya, cara setiap pelatih memandang pertandingan dan menerapkan gagasannya."

Jorge Jesus menangani timnas Portugal menggantikan Roberto Martinez setelah timnas tersebut tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia awal bulan ini, yaitu tak lama setelah dia membawa klub Al Nassr meraih gelar Liga Roshn.