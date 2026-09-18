Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, berbicara mengenai keputusannya memanggil Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, ke dalam skuad "Brasil Eropa", sebagai persiapan menghadapi laga matchday pertama dan kedua di ajang UEFA Nations League.

Jesus bersiap memimpin timnas Portugal untuk kali pertama, setelah ia mengambil alih tanggung jawab menggantikan pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez. Ia mengawali tugas barunya dengan memanggil sejumlah pemain terbaik timnas, terutama Ronaldo, yang masih mempertahankan tempatnya di dalam skuad meski usianya semakin bertambah.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa pemilihan Ronaldo tidak hanya didasarkan pada rekam jejaknya, seraya menekankan bahwa level penampilan sang pemain selama latihan dan pertandingan akan menjadi faktor utama dalam menentukan keikutsertaannya bersama timnas pada periode mendatang.

Jesus mengatakan dalam konferensi pers yang digelarnya hari Jumat ini, usai pengumuman skuad timnas Portugal: "Jika ia akan bermain, maka ia akan menjalankan perannya. Penampilannya lah yang penting."

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Pelatih asal Portugal itu menambahkan sembari menjelaskan filosofinya dalam menangani Ronaldo: "Masa lalu tidak diperhitungkan, melainkan seluruh rekam jejaknya yang dipertimbangkan, tetapi penampilanlah yang akan menentukan, baik baginya maupun bagi semua orang, keputusan-keputusan yang harus saya ambil dalam pertandingan dan latihan."

Ia melanjutkan: "Kembali kepada Cris, ia adalah pemain seperti semua pemain lainnya. Jika levelnya bagus, ia akan bermain, dan jika tidak, ia tidak akan bermain. Inilah cara saya memperlakukan semua orang."

Pada saat yang sama, Jesus menekankan bahwa Ronaldo memiliki posisi istimewa karena perjalanan kariernya yang luar biasa, tetapi ia menjelaskan bahwa hal itu tidak akan memberinya keistimewaan ketika menyangkut keputusan-keputusan teknisnya di dalam timnas.

Ia mengatakan: "Apakah Cris memiliki posisi yang berbeda? Ya. Perjalanan kariernya berbeda, dan ia memiliki 5 Ballon d'Or. Tetapi apakah itu memengaruhi keputusan-keputusan saya? Tidak, sama sekali tidak berpengaruh."

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Jesus menutup pembicaraannya tentang kapten Al Nassr itu dengan mengatakan: "Tetapi apakah ia berbeda dari yang lain? Ya, ia berbeda," sebagai isyarat kepada posisi historis yang dimiliki Ronaldo di dalam sepak bola Portugal dan dunia, sembari menegaskan pada saat yang sama bahwa keikutsertaan bersama timnas akan tetap bergantung pada level yang ditampilkan sang pemain.

Pembicaraan pelatih baru Portugal itu tidak hanya terbatas pada Ronaldo, karena ia menyinggung keberadaan 13 pemain dalam skuad yang pernah bekerja sama dengannya, menganggap bahwa pengetahuannya terdahulu tentang sejumlah pemain timnas menjadi faktor pendukung baginya di awal tugasnya, terutama karena ia hingga kini belum memiliki kelompok inti yang benar-benar stabil.

Jesus melengkapi pernyataannya: "Dan hal ini membantu saya, karena saya tidak memiliki basis atau kelompok inti yang siap. Timnas akan mulai bermain, dan karena itu, dalam arah ini, terdapat sejumlah pemain yang penting bagi saya dalam keputusan dan pilihan saya."

Mengenai gol ke-1000, Jesus mengatakan: "Saya rasa kemungkinan Ronaldo mencapai pencapaian ini akan bersama Al Nassr Arab Saudi, bukan Portugal."