Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, tetap teguh pada sikapnya mengenai aturan dalam memperlakukan para pemain di dalam timnas, seraya menegaskan bahwa ia tidak merasa menyesal atas pernyataannya meski terjadi krisis keluarnya Cristiano Ronaldo dari pemusatan latihan.

Pernyataan Jesus itu disampaikan dalam konferensi pers usai kemenangan atas Denmark dengan skor 4-2, pada Kamis malam kemarin, dalam laga pekan ketiga fase grup UEFA Nations League.

Pernyataan Jesus dalam konferensi pers yang digelar sebelum pertandingan mengenai keharusan menghormati aturan di dalam timnas sempat memicu kontroversi, dan mendorong Ronaldo untuk meninggalkan pemusatan latihan, sementara ia disebut semakin dekat untuk mengumumkan pensiunnya dari level internasional, menurut sejumlah laporan.

Jesus saat itu mengatakan, "Saya bisa menjanjikan apa pun yang saya inginkan. Saya adalah pelatih. Saya katakan kepada pemain itu bahwa ia tidak akan memulai pertandingan, dan akan duduk di bangku cadangan. Jika saya membutuhkannya selama 30 menit, maka ia akan bermain, dan jika saya tidak membutuhkannya, maka ia tidak akan bermain. Tidak ada pemain yang akan mengubah pikiran saya, baik dia maupun orang lain mana pun dalam sepak bola, bahkan presiden mana pun, hal itu tidak akan pernah terjadi."

Ketika pelatih asal Portugal itu ditanya kemarin apakah ia merasa menyesal atas ucapannya, ia menjawab sebagaimana disorot oleh surat kabar Portugal "Abola": "Tidak, sama sekali tidak. Saya tidak merasa menyesal, dan saya masih berpikir dengan cara yang sama. Ada pemain-pemain yang memiliki kedudukan istimewa, dan itu sangat jelas, tetapi saya tegaskan bahwa aturan berlaku sama untuk semua. Saya selalu berpikir dengan cara seperti ini, dan saya harus terus berpikir demikian."

Cemoohan?

Pelatih Portugal itu berbicara tentang reaksi para suporter, setelah ditanya mengenai cemoohan yang disebut-sebut terdengar saat tim meninggalkan hotel dan di dalam stadion.

Ia berkata, "Saya tidak mendengar cemoohan dari para suporter Portugal, meskipun saya berada dekat dengan mereka. Saya tidak mendengar apa pun semacam itu dari orang-orang Portugal."

Ia menambahkan, "Yang terpenting setelah kemenangan, bahkan ketika kau tidak meraih kemenangan, adalah menghormati para suporter. Hal itu sangat diperlukan untuk menjaga keterikatan mereka dengan timnas."

Jesus menyinggung hubungannya dengan para pendukung Portugal yang bermukim di luar negeri, dengan mengatakan, "Selama enam atau tujuh tahun terakhir, saya adalah seorang perantau. Ketika kau hidup di luar tanah airmu, kau tidak menjadi kurang Portugal, bahkan mungkin kau merasakan rasa memiliki yang lebih besar. Orang-orang ini terikat dengan bendera dan negara kita, dan hal itu harus dihargai."

"Saya merayakan bersama Ronaldo dengan gendang"

Mengenai kedekatannya dengan para suporter saat perayaan, Jesus menjelaskan bahwa tindakan ini bukan hal baru baginya, melainkan sudah biasa ia lakukan bersama tim-tim yang pernah ia latih sebelumnya.

Ia berkata, "Jika kalian melihat perjalanan kepelatihan saya, kalian akan menemukan bahwa saya melakukan hal yang sama dengan tim-tim lain. Dan di Al Nassr Saudi, saya juga melakukan hal itu. Ketika kami menang, saya menabuh gendang bersama Cristiano."

Pelatih Portugal itu merujuk pada perayaan terkenal yang biasa dilakukan para pemain Al Nassr usai pertandingan ketika meraih kemenangan. Ronaldo memimpin perayaan ini bersama para suporter dalam sebuah tradisi yang menjadi lazim sejak bergabungnya sang Don.

Ia menambahkan, "Hubungan saya dengan para suporter sangat erat, tetapi hal itu berbeda ketika menyangkut Portugal."

Jesus menunjukkan kegembiraannya atas level yang ditampilkan timnas, seraya menegaskan bahwa penampilan tersebut mencerminkan kualitas tim, kematangannya, serta kemampuannya bermain dengan ide-ide yang jelas dan pendekatan yang berani mengambil risiko.

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan, "Saya rasa kalian, para jurnalis, sangat gembira karena Portugal menunjukkan kualitas dalam permainan, dan karena ia adalah tim yang matang yang memiliki ide-ide jelas serta percaya pada kemampuannya untuk menerapkannya di dalam lapangan. Inilah kehidupan seorang pelatih: meraih kemenangan, menang. Inilah kehidupan seorang pelatih."