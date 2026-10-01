Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, mengungkapkan rasa puasnya atas kemenangan 4-2 atas Denmark pada Kamis malam ini di Stadion Parken di Kopenhagen, dalam ajang UEFA Nations League.

Ia juga menyinggung kontroversi yang menyelimuti timnas dalam beberapa hari terakhir akibat Cristiano Ronaldo, dengan menegaskan bahwa apa yang terjadi tidak memengaruhi kekompakan skuad.

Baca Juga

Pekan perpisahan: Ronaldo pergi lewat pintu belakang, Messi di karpet merah

Letusan gunung berapi yang membakar para raksasa: bagaimana Spanyol mendominasi sepak bola dunia dalam seperempat abad?

Jesus mengatakan usai pertandingan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar"Abola" Portugal: "Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan ini. Ini pertandingan ketiga kami, dan saya merasa tim semakin membaik dari laga ke laga. Kami berkembang bersama analisis yang kami lakukan atas pertandingan, dan di laga berikutnya tim biasanya memberikan penampilan yang lebih baik, baik secara bertahan maupun menyerang."

Ia menambahkan: "Menang 4-2 di sini tidaklah mudah. Denmark adalah tim besar yang sulit dihentikan, memiliki kualitas teknis, dan sangat kuat dalam bola-bola mati. Dan kami kembali tampil bagus dalam aspek bertahan ini."

Pelatih Portugal itu mengungkapkan kekagumannya atas cara para pemainnya menghadapi tekanan tinggi, dengan mengatakan: "Saya sangat menyukai pressing itu, dan cara tim meyakini pressing bertahan. Bermain seperti itu sangatlah rumit."

Ketika ditanya apakah ia merasa bahwa skuad berada di belakangnya, Jesus menolak menggambarkan para pemain sebagai berada di bawah kendalinya, dan lebih memilih menegaskan keyakinan mereka terhadap gagasannya, dengan mengatakan: "Saya tidak memiliki skuad dalam genggaman saya. Saya memiliki skuad yang meyakini gagasan pelatih. Mereka meyakini gagasan-gagasan saya, dan karena mereka memiliki kualitas individu yang besar, segalanya menjadi lebih mudah."

Ia melanjutkan: "Jika itu berarti saya memiliki skuad dalam genggaman saya, maka ya, saya memilikinya, karena mereka berjalan bergandengan tangan dengan saya dan dengan gagasan-gagasan saya."

Kontroversi Ronaldo

Mengenai kontroversi yang menyelimuti bintang Al Nassr Saudi, Cristiano Ronaldo, yang meninggalkan pemusatan latihan timnas sebelum laga melawan Denmark dalam keadaan marah karena tidak dimainkan menghadapi Norwegia, Jesus mengatakan: "Setelah pertandingan berikutnya kita akan lihat apa yang terjadi. Hingga saat itu, saya harus tetap fokus pada pertandingan berikutnya, sebagaimana saya fokus pada pertandingan hari ini."

Seiring berlanjutnya pertanyaan tentang seberapa sulit menjaga fokus di tengah perkembangan ini, pelatih Portugal itu menekankan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit baginya, dengan mengatakan: "Tidaklah sulit bagi saya untuk fokus. Tahukah Anda apa yang sulit bagi saya? Tidak memahami apa yang terjadi di dalam. Tidak tahu bagaimana melatih para pemain saya. Itulah yang sulit bagi saya. Selebihnya... nol."

Jesus menutup pernyataannya dengan menegaskan kekompakan timnas Portugal, dengan mengatakan: "Yang penting adalah apa yang harus kami lakukan. Hal-hal yang terjadi tidak memecah belah skuad, tidak memecah belah kami dan tidak akan memecah belah kami."



