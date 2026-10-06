Penyerang Barcelona asal Brasil, Gabriel Jesus, memuji rekan setim sekaligus kompatriotnya, Raphinha, sembari mengungkapkan kecintaannya kepada Barca sejak kecil.

Pernyataan Jesus, yang bergabung dengan Barcelona pada awal musim ini, disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama para pendukung Barca melalui kanal resmi klub. Dalam sesi itu ia memaparkan pengalamannya pada pekan-pekan pertamanya bersama tim, berbicara tentang para pemain yang membuatnya terkesan, serta kenangannya bersama klub dan pengaruh legenda Barcelona, Ronaldinho, terhadap dirinya.

Ketika ditanya tentang pemain yang ia percaya untuk mencetak gol penentu di final Liga Champions Eropa, penyerang Brasil itu tanpa ragu memilih Raphinha.

Jesus berkata, sebagaimana dikutip surat kabar Catalunya "Sport": "Raphinha sedang menyala, dan caranya menyelesaikan serangan luar biasa. Saya sudah mengenalnya dari timnas Brasil, dan saya sudah tahu bahwa ia sangat hebat dalam menyelesaikan serangan, dan menurut saya ia bahkan semakin berkembang hingga sekarang."

Awal yang baik bersama Barcelona

Gabriel Jesus berbicara tentang pekan-pekan pertamanya mengenakan kaus Barcelona, menjelaskan bahwa jeda internasional terakhir bukanlah liburan penuh baginya, meski tim absen dari pertandingan selama 3 pekan.

Ia berkata: "Saya mendapati diri saya dalam kondisi yang sangat baik. Itu adalah bulan untuk beradaptasi. Saya mengenal beberapa pemain yang sebelumnya pernah bermain bersama saya, jadi sangat menyenangkan untuk mengenal semua pemain."

Ia menambahkan: "Kami memiliki pemain-pemain hebat dan pelatih besar, dan kami berada di jalur yang benar."

Penyerang Brasil itu mengungkapkan betapa eratnya keterikatannya dengan Barcelona sejak kecil, dengan mengatakan: "Saya merasa sangat bahagia berada di klub seperti ini. Dulu saya sering membolos beberapa jam pelajaran untuk menonton Barcelona di Liga Champions Eropa."

Ia melanjutkan: "Akhirnya saya mengenakan kaus Barcelona, dan ini adalah hal yang saya syukuri kepada Tuhan. Ini adalah kehendak-Nya, dan di sinilah saya sekarang."

Kejutan Jesus: pemain muda yang mengungguli Yamal dan Hamza

Ketika ditanya tentang pemain muda yang paling mengejutkannya di dalam ruang ganti Barcelona, Gabriel Jesus memilih nama Bryan Farinas, yang mengungguli nama-nama seperti Lamine Yamal dan Hamza Abdel Karim.

Ia berkata: "Saya memang sudah mengatakan bahwa Farinas adalah pemain muda yang paling mengejutkan saya, karena semua orang membicarakan Lamine, Gavi, dan Pedri, dan semua orang mengenal mereka, tetapi tidak banyak orang yang mengenal Farinas."

Ia menambahkan: "Ketika saya berlatih bersamanya setiap hari, saya melihat potensi besar dan masa depan yang cerah baginya."

Cancelo yang paling dekat dan paling ceria

Mengenai pemain yang paling ceria di ruang ganti, serta rekan setim yang paling dekat dengannya, Jesus memilih kompatriotnya Joao Cancelo untuk kedua kategori tersebut.

Ia berkata: "Pemain yang paling ceria di tim adalah Cancelo, karena cara bicara dan kepribadiannya. Ia orang yang baik, dan saya memiliki hubungan yang luar biasa dengannya."

Ia menambahkan: "Saya memiliki hubungan yang baik dengan semua rekan setim saya, tetapi saya memiliki sejarah panjang dengan Cancelo. Kami sering berbicara, jadi saya memilihnya."

Jesus menjelaskan bahwa suasana ruang ganti tidak mengejutkannya, dengan mengatakan: "Sulit untuk memilih satu orang selain para pemain yang memang sudah saya kenal. Menurut saya semuanya adalah orang-orang yang baik, dan itu bukan kejutan bagi saya, karena mereka sudah memberi tahu saya sebelumnya bahwa ruang ganti adalah salah satu kekuatan tim ini."

Ronaldinho, panutannya di Barcelona

Jesus berbicara tentang pengaruh kompatriotnya, Ronaldinho, dalam hubungannya dengan Barcelona, menegaskan bahwa legenda klub itu adalah salah satu sosok paling menonjol yang menginspirasinya.

Ia berkata: "Saya tahu bahwa Ronaldinho adalah legenda besar, tetapi ketika saya tiba di sini saya menyadari betapa besar bantuan yang telah ia berikan. Banyak orang memilihnya sebagai pemain Brasil terbaik dalam sejarah Barcelona, dan ia juga adalah panutan saya di Barcelona."

Posisi favorit dan kelebihan yang ia nilai paling penting

Mengenai posisi favoritnya, Gabriel Jesus menegaskan bahwa prioritas baginya adalah bermain, sambil menunjukkan kemampuannya untuk bermain di lebih dari satu posisi.

Ia berkata: "Posisi favorit saya adalah berada di dalam lapangan. Saya memiliki kemampuan untuk bermain di banyak posisi, dan saya bisa bermain di tengah maupun di sayap, tetapi saat ini saya merasa nyaman di posisi penyerang nomor 9."

Mengenai kelebihan utamanya, ia berkata: "Kualitas terbaik saya adalah fleksibilitas dan mentalitas kemenangan."

El Clasico, tantangan terbesar

Jesus mengungkapkan pertandingan yang paling ia nantikan untuk dimainkan dengan kaus Barcelona, menegaskan bahwa duel melawan Real Madrid merupakan tantangan khusus baginya.

Ia berkata: "Tantangan besar di sini adalah semua pertandingan, tetapi kami selalu ingin memainkan pertandingan-pertandingan besar. Ada pertandingan-pertandingan di Liga Champions Eropa, dan El Clasico juga, dan saya ingin memainkan El Clasico suatu hari nanti. Saya memilih pertandingan ini sebagai tantangan terbesar."

Mengenai nasihat terbaik yang pernah ia terima selama kariernya, Jesus merangkum jawabannya dengan mengatakan: "Nasihat terbaik yang saya dapatkan adalah menjadi diri sendiri."

Ia juga mengungkapkan hal yang paling mengejutkannya sejak kedatangannya ke Barcelona, dengan mengatakan: "Pada awalnya, para pendukung mengejutkan saya. Anda bisa menemukan ratusan suporter menunggu Anda di depan hotel."