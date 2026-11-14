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Pelatih timnas Portugal, Jorge Jesus, menegaskan bahwa Cristiano Ronaldo akan tetap menjadi legenda dalam sejarah sepak bola Portugal, seraya menekankan pentingnya kelanjutan dukungannya terhadap generasi-generasi baru.

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Pernyataan Jorge Jesus itu disampaikan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Denmark, yang akan digelar di Stadion Municipal de Braga, dalam rangkaian pertandingan pekan kelima UEFA Nations League.

Timnas Portugal sendiri sebenarnya sudah memastikan lolos ke babak perempat final UEFA Nations League, dan hanya membutuhkan satu poin saja untuk mengunci puncak klasemen Grup 1 di Level Keempat.

Jorge Jesus berbicara mengenai inisiatif Federasi Sepak Bola Portugal terkait penghormatan kepada Cristiano Ronaldo saat laga melawan Denmark, dengan berkata: "Hal ini berada di bawah tanggung jawab Federasi Portugal, khususnya divisi sepak bola dan urusan olahraga, bersama presiden federasi."

Ia menambahkan: "Menurut saya ini adalah ide yang luar biasa, karena tidak ada seorang pun yang bisa melupakan 23 tahun yang dihabiskan Cristiano bersama timnas, serta apa yang telah ia berikan dan ia representasikan dalam dunia sepak bola, baik bersama timnas maupun klub-klub lainnya."

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Ia melanjutkan: "Saya tidak bekerja dengan Cristiano hanya selama satu pekan, melainkan menghabiskan satu tahun penuh bersamanya, karena itu saya tahu betul seberapa penting dirinya, bukan hanya bagi para pemain baru, tetapi juga bagi anak-anak muda di berbagai belahan dunia."

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Ia melanjutkan: "Saya rasa adalah ide yang luar biasa untuk terus mengingat bahwa ia adalah legenda sepak bola Portugal. Saya tidak lagi tahu apa yang akan terjadi, karena hanya dia sendiri yang tahu."

Mengenai opsi-opsi serangan yang tersedia di tengah absennya Cristiano Ronaldo, serta pandangannya tentang Gustavo Varela dan Fabio Silva, Jesus berkata: "Kedua pemain memiliki karakteristik yang berbeda. Gustavo Varela adalah penyerang murni, dan sangat mirip dengan Gonçalo Ramos."

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Ia menjelaskan: "Sementara Fabio, memiliki kemampuan bergerak yang lebih besar, dan tahu bagaimana memimpin serangan seorang diri. Seperti yang saya katakan, ia kerap bermain bersama Borussia Dortmund sebagai penyerang kedua, dan karena itulah kami memilihnya dalam daftar pertama, sebab kami melihat ia memiliki karakteristik yang berbeda dari Cristiano dan Gonçalo Ramos."

Ia menambahkan: "Kedua pemain masih beradaptasi dengan timnas, dan saya pun sedang mengenal mereka serta menyesuaikan diri dengan kemampuan mereka, karena bekerja dengan mereka di dalam timnas berbeda dengan sifat pekerjaan pelatih Borussia Dortmund, yang mengenal para pemainnya lebih baik daripada saya, dan ini adalah hal yang wajar."

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Ia melanjutkan: "Gustavo Varela menampilkan musim yang bagus di Liga Italia, dan ia adalah top skor kompetisi tersebut, yang merupakan salah satu dari lima liga terkuat di Eropa."

Ia melengkapi pernyataannya tentang kedua pemain itu dengan berkata: "Ini berkaitan dengan seberapa besar keyakinan saya pada kemampuan mereka, dan pada kemampuan mereka untuk membuktikan apa yang sudah mereka tunjukkan, yakni bahwa timnas Portugal memiliki kualitas yang besar dan gairah yang luar biasa."

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Mengenai kemungkinannya memikul tanggung jawab atas kritik dan sorotan yang tertuju padanya jika hasil menurun, setelah absennya Cristiano Ronaldo, Jesus berkata: "Pelatih selalu menjadi salah satu sorotan utama, menurut pandangan saya, dan saya tidak mengatakan bahwa ia adalah sorotan utama, tetapi ia tetap salah satu orang yang menjadi pusat perhatian."

Ia melanjutkan: "Ketika menyangkut timnas Portugal, yang berisi para pemain berkualitas tinggi, maka tidak tercapainya target akan menempatkan kami di bawah tekanan, seperti yang dikatakan Bernardo tadi tentang keharusan mencapai final Piala Dunia."

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Ia melanjutkan: "Meraih kemenangan berbeda dengan sekadar mencapai final, tetapi kami harus mencapai final. Portugal pernah menjuarai Piala Eropa, karena itu timnas selalu bermain untuk meraih kemenangan."

Jesus menutup: "Selama beberapa tahun terakhir dalam karier kepelatihan saya, saya terbiasa memimpin tim untuk meraih gelar. Dan jika tidak berhasil meraih gelar, maka pelatih menjadi sasaran kritik serta memikul tanggung jawab atas sisi-sisi negatifnya."