Barcelona, di bawah asuhan Hansi Flick, kembali menjalani latihan hari Kamis ini, di kompleks olahraga Joan Gamper di Sant Joan Despi, setelah dua hari istirahat, dengan tambahan seorang pemain baru yang menonjol, sejumlah kabar gembira, dan sebuah kejutan dari akademi muda.

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Blaugrana, yang menang atas Rayo Vallecano 5-2 pada Senin lalu, tengah bersiap menghadapi Valencia pada Minggu mendatang, dalam pekan keempat Liga Spanyol, yang mereka pimpin dengan raihan 9 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", berita paling menonjol adalah bergabungnya Gabriel Jesus, yang resmi diperkenalkan pada hari Selasa.

Setelah menyelesaikan masa persiapan musim bersama Manchester City tanpa masalah apa pun, ia mampu bergabung dengan tim asuhan Hansi Flick sejak hari pertama usai bertemu rekan-rekan setimnya.

Ia memasuki lapangan Camp Tito Vilanova bersama Raphinha, Joao Cancelo, dan Hamza Abdelkarim, dan setelah menyentuh rumput, ia menatap ke langit dengan kedua tangan terentang.

Kabar gembira lainnya adalah kembalinya Gavi, yang bergabung sebagian dengan tim setelah cedera yang dialaminya dalam pertandingan melawan Elche, ketika ia digantikan sebelum babak pertama berakhir akibat memar di kaki kanannya yang menimbulkan kekhawatiran soal cederanya.

Ia absen dalam dua pertandingan berikutnya melawan Athletic Bilbao dan Rayo Vallecano, tetapi kini diperkirakan akan masuk dalam daftar tim untuk pertandingan di Mestalla.

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Terakhir, dan cukup mengejutkan, pemain sayap muda Eyo Martinez, yang berusia 17 tahun, ikut ambil bagian, sementara sebagian besar pemain Barcelona Atletic mendapatkan istirahat pagi setelah tampil di final Piala Catalunya, yang dimenangi Sabadell dengan skor 2-1.