Pelatih timnas Portugal, Jorge Jesus, pada Jumat hari ini mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi dua laga melawan Denmark dan Wales di UEFA Nations League. Ini menjadi daftar pertama sejak Cristiano Ronaldo mengumumkan pensiun resmi dari sepak bola internasional.

Selain Ronaldo, Francisco Conceicao absen karena hukuman larangan bermain tiga pertandingan yang dijatuhkan UEFA setelah kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Norwegia, sementara Nuno Mendes, bek Paris Saint-Germain, absen karena cedera.

Jesus juga mencoret Goncalo Inacio berdasarkan keputusan teknis, padahal ia sebelumnya masuk dalam daftar awal yang disusun sang pelatih.

Daftar ini memuat 7 nama baru dibandingkan pemilihan sebelumnya, yaitu Alberto Costa, Antonio Silva, Matheus Fernandes, Carlos Forbes, Geovany Quenda, Rodrigo Mora, dan Gustavo Varela.

Alberto Costa dan Gustavo Varela menjalani penampilan perdana mereka bersama timnas Portugal, sementara Rodrigo Mora dan Quenda sebelumnya sudah pernah bergabung dengan pemusatan latihan timnas senior di bawah kepemimpinan pelatih sebelumnya, Roberto Martinez, tetapi keduanya belum pernah menjalani satu pun pertandingan internasional bersama tim senior.

Portugal memiliki poin sempurna setelah menang dalam empat laga pertamanya, sehingga memastikan lolos ke perempat final Nations League, dan hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan puncak klasemen grup.

Portugal bahkan bisa memastikan posisi pertama sebelum menghadapi Wales, sebab cukup baginya untuk menghindari kekalahan dari Denmark dengan selisih lebih dari satu gol pada pertandingan mendatang, agar bisa mengungguli lawannya dalam pertemuan head-to-head.

Berikut daftar lengkap Portugal:

Penjaga gawang: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting Lisbon), Samuel Soares (Benfica).

Pertahanan: Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica), Antonio Silva (Bournemouth), Nuno Tavares (Lazio).

Lini tengah: Ruben Neves (Al Hilal), Joao Palhinha (Benfica), Matheus Fernandes (Tottenham), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Real Madrid).

Lini serang: Pedro Neto (Chelsea), Rodrigo Mora (Roma), Francisco Trincao (Al Ahli), Rafael Leao (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Carlos Forbes (Club Brugge), Joao Felix (Al Nassr), Goncalo Ramos (Milan), Fabio Silva (Borussia Dortmund), Gustavo Varela (Monza).

Jesus mengungkap lima pemimpin Portugal pasca-Ronaldo

Jesus juga mengungkap identitas lima pemimpin timnas Portugal setelah Ronaldo pensiun, dengan menegaskan bahwa pemilihan itu bergantung pada jumlah pertandingan internasional.

Sang pelatih mengatakan dalam konferensi pers yang detailnya dikutip jaringan RMC: "Di timnas, mereka dipilih berdasarkan jumlah penampilan internasional. Saat ini, ada lima pemain yang memiliki jumlah pertandingan terbanyak. Dan yang menarik, mereka semua adalah pemain yang pernah saya tangani di klub-klub yang saya latih."

Ia menambahkan: "Logikanya akan tetap sama. Setelah Cristiano, pemain dengan penampilan terbanyak adalah Bernardo Silva, diikuti Ruben Dias, lalu Joao Cancelo, Ruben Neves, dan Bruno Fernandes. Tidak harus dalam urutan ini, tetapi kelima orang inilah para pemimpinnya."