Jesús memegang pena untuk menandatangani kontrak... Martínez resmi meninggalkan Portugal

Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) mengumumkan pada Rabu bahwa mereka secara resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Spanyol, Roberto Martínez, menyusul tersingkirnya tim nasional dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Spanyol.

Dalam pernyataan resmi, federasi tersebut menjelaskan bahwa hubungan kontrak dengan Martínez dan staf teknisnya telah berakhir terhitung mulai hari ini, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada mereka atas apa yang disebut sebagai “profesionalisme dan dedikasi” selama tiga setengah tahun terakhir, periode yang menandai keberhasilan Portugal meraih gelar Liga Bangsa-Bangsa Eropa pada tahun 2025.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa Ketua Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proença, telah mulai berupaya merekrut pelatih kepala baru untuk tim nasional, setelah ia juga mengumumkan hal tersebut saat rombongan tim Portugal tiba di Lisbon usai tersingkir dari Piala Dunia.

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Surat kabar Record Portugal melaporkan bahwa federasi telah memutuskan untuk memilih pelatih asal Portugal, Jorge Jesus (mantan pelatih Al-Nassr Saudi), sebagai pengganti Martinez, sambil menyebutkan bahwa Proença bersiap untuk menawarkan kontrak yang berlaku hingga putaran final Piala Dunia 2030, yang akan diselenggarakan oleh Portugal bersama Spanyol dan Maroko.

Martínez mulai memimpin timnas Portugal pada Januari 2023, dan telah memimpin tim tersebut dalam 45 pertandingan, di mana ia meraih 32 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 7 kekalahan.

Pelatih asal Spanyol itu sendiri telah menegaskan, setelah kekalahan dari Spanyol, bahwa pertandingan tersebut akan menjadi yang terakhir baginya sebagai pelatih timnas Portugal.

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