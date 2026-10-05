Krisis Cristiano Ronaldo dengan pelatih timnas Portugal, Jorge Jesus, kembali meledak usai kemenangan 2-1 atas Norwegia, setelah sang pelatih veteran terlibat perselisihan sengit dengan salah satu jurnalis dalam konferensi pers, menolak gagasan untuk meminta maaf atas keputusannya terhadap kapten timnas.

Meski Portugal meraih kemenangan keempat beruntun di UEFA Nations League dan lolos ke perempat final, absennya Ronaldo yang berusia 41 tahun masih mendominasi sorotan, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan timnas dengan penuh amarah menyusul perselisihannya dengan Jesus, yang membiarkannya duduk di bangku cadangan setelah pemanasan yang panjang.

Ketika ditanya apakah ia berniat meminta maaf kepada Ronaldo, sang pelatih bereaksi keras dengan berkata: "Minta maaf untuk apa? Dan apa alasan yang membuat saya harus meminta maaf?", sebelum menjelaskan: "Alasan utama dari semua ini adalah pemanasan pemain tersebut. Saya bertanggung jawab atas keputusan dan apa yang terjadi, tetapi minta maaf untuk apa? Dan kepada siapa? Ini hal yang konyol."

Meski pejabat media Federasi Sepak Bola Portugal berupaya mengalihkan arah pembicaraan, Jesus kembali menegaskan sikapnya dengan berkata: "Minta maaf untuk apa? Apa masalahnya?", sebelum menyampaikan pesan yang lebih jelas mengenai wewenang teknisnya.

Pelatih Portugal itu berkata: "Saya pelatihnya, dan saya memanggil siapa pun yang saya kehendaki. Saya tidak berkonsultasi dengan siapa pun mengenai pemain yang ingin saya pilih atau siapa yang akan bermain. Sebagai pelatih, ada hal-hal yang tidak bisa ditawar."

Meskipun Jesus tidak menutup pintu bagi kembalinya Ronaldo jika sang pemain menginginkannya, krisis ini menempatkan pelatih tersebut di bawah tekanan yang semakin besar, terutama dengan mendekatnya jeda internasional berikutnya, di mana Portugal bersiap menghadapi Denmark pada 14 November, di tengah penantian besar apakah Ronaldo akan kembali ke skuad timnas atau keretakan ini akan terus berlanjut.