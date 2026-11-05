Jesús de Miguel dimakamkan; Jesús Owono akan mengetahui tuntutan hukuman terhadapnya pekan depan

Jesús de Miguel dimakamkan pada Kamis. Penyerang CD Tenerife itu meninggal pada Selasa pagi dalam usia 30 tahun setelah mengalami benturan fatal dengan kiper FC Andorra, Jesús Owono.

Hari itu berlangsung penuh haru di kota kecil Navahermosa, tempat kelahiran orang tua dan kakek-nenek De Miguel. Keluarga yang ditinggalkan menyambut banyak sosok yang mereka kenal dari dunia sepakbola, termasuk pelatih tim nasional Spanyol Luis de la Fuente dan presiden Real Madrid Florentino Pérez.

Prosesi dimulai dengan upacara penghormatan di rumah duka milik pemerintah setempat, lalu dilanjutkan dengan misa pemakaman. Rekan-rekan setim De Miguel di Tenerife mengusung peti jenazahnya ke pemakaman umum.

"Di masa sulit ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang atas kata-kata baik dan ungkapan kasih sayang yang kami terima setelah kepergian Jesús," kata seorang perwakilan keluarga. "Kami tidak punya cukup kata-kata untuk berterima kasih atas setiap pesan, setiap panggilan telepon, dan setiap ungkapan kasih sayang yang kami terima."

Pertandingan berikutnya GRA Segunda Division 15.00 TEN

Hukuman apa yang mungkin dihadapi Owono belum sepenuhnya jelas. Demi menghormati keluarga De Miguel, serta mengingat pemakaman berlangsung pada Kamis, komite disiplin federasi sepakbola Spanyol RFEF baru akan membahas kejadian dalam pertandingan Tenerife - Andorra pada Jumat. Tuntutan hukuman akan diumumkan pekan depan.

Owono mengeluarkan pernyataan pada Rabu. "Ini adalah hari-hari tersulit dalam hidup saya. Saya kesulitan menemukan kata-kata yang tepat dan sangat sulit bagi saya untuk memahami apa yang telah terjadi. Saya merasakan kepedihan yang luar biasa atas kepergian Jesús. Pikiran saya tertuju kepadanya, keluarganya, dan semua orang yang menyayanginya."

"Saya tahu akan ada banyak hal yang dibahas. Saya akan menghadapi apa pun yang datang dengan penuh rasa hormat. Saat ini, sejujurnya saya tidak bisa memikirkan apa pun selain Jesús dan kepedihan yang kita semua rasakan. Beristirahatlah dengan tenang, Jesús."