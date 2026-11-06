Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, membuka lebar-lebar berkas Cristiano Ronaldo dalam konferensi pers yang digelarnya hari Jumat ini, menyusul pengumuman daftar pemain pertamanya sejak kapten timnas tersebut pensiun dari sepak bola internasional, sembari menegaskan bahwa ia tidak mengetahui lebih dulu keputusan sang pemain, dan bahwa ia berniat memanggilnya untuk tampil di laga-laga UEFA Nations League.

Pensiunnya Ronaldo kemarin, Kamis, datang setelah berpekan-pekan krisis besar dengan Jesus yang bermula ketika kapten Portugal itu meninggalkan pemusatan latihan timnas di Kopenhagen pada Oktober lalu tanpa izin, sebagai bentuk protes atas pernyataan sang pelatih sebelumnya, yang kemudian membuatnya dikenai sanksi larangan bermain oleh Federasi Portugal.

Meski krisis tampak sedang menuju penyelesaian, Ronaldo mengejutkan semua orang dengan mengumumkan pensiun dari timnas hanya 24 jam sebelum pengungkapan daftar pemain baru Portugal untuk persiapan jeda internasional November.

Jesus berbicara dalam konferensi pers tersebut mengenai rincian keputusan itu, hubungannya dengan Ronaldo, serta apakah ia memperkirakan sang pemain akan melanjutkan kariernya bersama timnas.

Jesus Mengutip Kata-Kata Ronaldo: "Kami Menargetkan Pembaruan dan Masa Depan"

Jesus mengawali pembicaraannya dengan menyebut nama-nama baru yang ia masukkan ke dalam daftar pemain Portugal, yang mencakup tujuh pemain baru, sembari pada saat yang sama mengutip kata-kata Ronaldo tentang masa depan dan pembaruan.

Ia berkata, seperti dikutip jaringan RMC: "Soal daftar pemain, ada tujuh pemain baru. Saya berharap para pemain ini membuktikan bersama klub mereka bahwa mereka menampilkan level yang sesuai dengan panggilan ke timnas senior, khususnya lima pemain yang sebelumnya berada di timnas U-21."

Ia menambahkan: "Dan mari kita pinjam kata-kata Cristiano, kami menargetkan pembaruan, masa depan, dan timnas Portugal. Inilah sudut pandang yang kami gunakan untuk melihat segala hal."

"Tentu Saja Saya Mengira Ia Akan Kembali": Jesus Mengungkap Keterkejutannya

Jesus mengakui bahwa ia memperkirakan Ronaldo akan terus bersama timnas, bahkan ia berpikir untuk memanggilnya dan berbicara dengannya sebelum sang pemain mengumumkan keputusan pensiunnya.

Ia berkata: "Adapun soal situasi Ronaldo saat ini, apa yang terjadi di masa lalu tidak penting bagi saya. Tentu saja, saya mengira ia akan kembali, dan saya berpikir untuk memanggilnya serta berbicara dengannya. Tapi saya harus menghormatinya. Ia memutuskan bahwa sudah tiba waktunya untuk meninggalkan timnas. Cepat atau lambat, hal itu akan terjadi."

Ia menjelaskan: "Ia menilai inilah waktu terbaik untuk pergi. Dan saya harus menghormati keputusannya, tanpa pernah melupakan apa artinya ia bagi Portugal dan apa yang masih diwakilinya, serta simbol yang ia hadirkan bagi para pemain muda yang memulai karier mereka. Itu dua hal yang sama sekali berbeda."

"Saya Tahu Bersamaan dengan Kalian": Jesus Membantah Mengetahuinya Lebih Dulu

Jesus menegaskan bahwa ia tidak menerima pemberitahuan apa pun sebelumnya dari Ronaldo mengenai keputusan pensiun itu, seraya menjelaskan bahwa ia mengetahuinya pada waktu yang sama dengan saat semua orang mengetahuinya.

Ia berkata: "Saya mengetahuinya pada waktu yang sama dengan saat kalian semua mengetahuinya. Saya diberi tahu keputusannya kemarin, Kamis, seperti yang kalian tahu, setelah video yang ia buat dan pernyataan yang ia unggah. Sampai saat itu, saya tidak tahu apa-apa."

Ia melanjutkan: "Ia bermain dan mencetak gol, dan ia adalah pemain seperti pemain-pemain lain di tim saya."

"Nama Saya Akan Tetap Terkait dengan Kepergiannya": Jesus Berbicara tentang Warisan Ronaldo

Pelatih Portugal itu mengakui bahwa namanya akan tetap terkait dengan keputusan Ronaldo mengakhiri karier internasionalnya, apa pun waktu keputusan tersebut.

Ia berkata: "Saya tidak berusaha berbicara dengan Cristiano. Kepergian Cristiano Ronaldo dari timnas, apa pun yang terjadi, akan meninggalkan jejak pada masa kepelatihan saya, yang berlangsung selama empat tahun hingga 2030."

Ia menambahkan: "Seandainya hal itu tidak terjadi selama pemusatan latihan ini, ia bisa saja mengambil keputusan pada waktu lain, jika ia menilai itu waktu yang tepat. Hal itu bisa saja terjadi pada tahap mana pun dari Nations League. Bagaimanapun, nama saya akan tetap terkait dengan kepergian Cristiano Ronaldo, kecuali jika ia bermain lagi pada 2030."

"Saya Tidak Punya Dendam Apa Pun Terhadapnya": Jesus Mengungkap Bahwa Ia Akan Memanggil Ronaldo

Jesus menegaskan bahwa ia memang berniat memanggil Ronaldo, sambil menekankan bahwa keputusan-keputusannya sebelumnya tidak berasal dari perselisihan pribadi apa pun dengan kapten Portugal itu.

Ia berkata: "Jika saya mengatakan bahwa saya berpikir untuk memanggilnya, itu karena saya mengira ia akan melanjutkan proyek Nations League. Saya tidak punya dendam apa pun terhadapnya."

Ia menjelaskan: "Mengapa? Karena semua keputusan saya diambil demi kepentingan tim. Sebagai pelatih, saya selalu membela apa yang terbaik bagi tim. Dan saya merasa tenang dengan keputusan saya."

Jesus Kehilangan Kesabaran Menghadapi Pertanyaan tentang Ronaldo

Dengan para jurnalis yang terus melontarkan pertanyaan terkait Ronaldo, Jesus tampak terganggu oleh pengulangan topik tersebut, dan berkata dengan jelas: "Topik ini sudah dibahas, dan saya tidak akan membicarakannya lagi. Jika kalian ingin berbicara tentang tidak dipanggilnya Ronaldo, tidak masalah. Poin ini sudah ditangani."

Namun sang pelatih kembali menegaskan: "Kita kembali lagi ke topik yang sama. Saya tidak akan membicarakan topik ini lagi. Jika kalian ingin bertanya mengapa Cristiano tidak ada, atau apakah ia mengira akan dipanggil... ya, ia mengira begitu. Tapi apa yang saya bicarakan sudah bukan lagi topiknya. Topiknya adalah ke-28 pemain ini dan keputusan Cristiano, yang harus kita semua hormati. Ia adalah seorang simbol. Saya sudah membicarakan itu kemarin, dan saya tidak akan mengulangi apa yang telah saya katakan."

Jesus Menolak Mengomentari Sikap Presiden Federasi

Pelatih Portugal itu menolak masuk ke dalam penilaian atas sikap Pedro Proença, presiden Federasi Portugal, yang mengetahui keputusan Ronaldo sebelum pengumumannya, sembari menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi urusannya sebagai pelatih timnas.

Ia berkata: "Cristiano pasti seharusnya bertahan selama masa jabatan saya sebagai pelatih timnas. Itu adalah hal yang sudah jelas."

Ia menambahkan: "Adapun mengenai sikap presiden, dan karena saya adalah pelatih serta manajer timnas, saya tidak akan mengomentari apa yang bisa atau harus ia lakukan. Itu bukan urusan saya."

"Saya Tidak Tahu Mengapa Ia Mengambil Keputusan Ini": Jesus Tidak Mengetahui Alasan Pensiunnya Ronaldo

Ketika Jesus kembali ditanya tentang alasan-alasan yang mendorong Ronaldo untuk pensiun, terutama karena sang pemain telah menampik gagasan tersebut sekitar sebulan sebelumnya setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas, ia menegaskan bahwa ia tidak tahu apa yang mendorongnya mengubah sikap.

Ia berkata: "Kalian harus menanyakannya langsung kepadanya... Yang benar-benar saya yakini adalah bahwa Cristiano bekerja bersama saya selama satu tahun di Al Nassr. Kami bahagia di klub kami, dan kami menjadi juara. Saya menghormati keputusannya."

Ia menambahkan: "Ia akan selalu berada di sisi saya sepanjang tahun-tahun yang seharusnya kami jalani bersama. Keputusan itu adalah keputusannya. Saya tidak tahu mengapa ia mengambil keputusan ini."

Ia melanjutkan: "Yang saya tahu adalah bahwa ia menyadari waktunya sudah semakin dekat, dan ia harus memilih. Dan ia telah memilih. Hanya dia yang bisa menjawab pertanyaan ini lebih baik daripada saya."

"Saya Tidak Berbicara dengannya Karena Saya Berniat Memanggilnya"

Jesus juga menjelaskan alasan ia tidak menghubungi Ronaldo sebelum pengumuman pensiun, seraya menegaskan bahwa rencananya adalah memberinya kesempatan untuk kembali ke timnas lalu berbicara dengannya.

Ia berkata: "Saya tidak berbicara dengan Ronaldo karena saya berpikir untuk memanggilnya. Dan sejak saat itu, saya akan punya waktu untuk berbicara dengannya."

Tentang tanggung jawabnya bersama timnas setelah kepergian Ronaldo, ia berkata: "Apakah tanggung jawab saya bersama timnas akan berubah? Tanggung jawabnya tetap sama, karena tanggung jawab Portugal adalah menang. Fakta bahwa Cristiano tidak lagi bersama timnas tidak memberi kami tanggung jawab yang lebih besar atau lebih kecil. Tanggung jawabnya akan tetap sama."

"Mungkin Saya Mempercepat Segalanya, tapi Itu Bukan Karena Saya"

Jesus menolak membebankan kepada dirinya sendiri tanggung jawab atas percepatan akhir karier internasional Ronaldo, sembari menegaskan bahwa ia tidak merasa bersalah atas keputusan itu.

Ia berkata: "Tidak... Mungkin saya mempercepat segalanya, tapi itu bukan karena saya. Ia berpikir bahwa, terlepas dari berapa banyak panggilan yang ia terima, pada akhirnya hal itu akan berakhir juga. Dan itu pasti akan terjadi selama masa jabatan saya."

Ia menambahkan: "Saya tidak merasa bersalah atas kepergiannya. Saya menghormati keputusannya, dan karena itu sejarahnya tidak bisa diabaikan. Dan saya tidak akan pernah mengabaikannya, karena ia akan selalu menjadi seorang simbol."

Jesus mengakhiri pembicaraannya tentang Ronaldo dengan berkata: "Selama satu setengah tahun, saya membangun persahabatan yang kuat dengannya. Dan di level olahraga, kini ia mengambil keputusan lain, dan saya sangat menghormatinya."