Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, menegaskan bahwa pemainnya, Cristiano Ronaldo, tidak akan memaksakan pilihan-pilihan taktisnya kepada dirinya, seraya menekankan bahwa pelatihlah yang memegang keputusan di dalam timnas. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers menjelang laga kontra Denmark, yang dijadwalkan besok Kamis pada matchday ketiga UEFA Nations League, di Stadion Parken, Kopenhagen.

Jesus mengatakan: "Saya sudah bilang kepadanya (Ronaldo) bahwa dia tidak akan tampil sejak awal pada laga melawan Norwegia dan Denmark. Saya bekerja satu tahun bersama Cris. Saya benar-benar tahu kondisi fisiknya. Saya memang sudah melakukan hal itu di Arab Saudi, ketika kami bermain setiap 3 hari... Dan saya sudah menyampaikan kepadanya bahwa dia akan hadir di mana dan kapan pun dibutuhkan. Dan itulah yang terjadi."

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"Pemegang Keputusan"

Mengenai tidak dimainkannya Ronaldo saat menghadapi Norwegia, kendati ada pembicaraan soal janji lisan yang diberikan kepadanya, Jesus menegaskan bahwa prioritas tim pelatih tetaplah kepentingan tim, dengan menilai bahwa jalannya pertandingan melawan Erling Haaland dan kawan-kawan tidak memungkinkan untuk memainkan penyerang berusia 41 tahun itu.

Jesus mengatakan dalam kaitan ini: "Saya bisa menjanjikan apa pun yang saya mau. Sayalah pelatihnya. Saya sudah bilang kepada pemain itu bahwa dia tidak akan tampil sejak awal pertandingan, dan akan berada di bangku cadangan. Jika saya membutuhkannya selama 30 menit, maka dia akan bermain, dan jika saya tidak membutuhkannya, maka dia tidak akan bermain. Tidak ada pemain yang akan mengubah pikiran saya, tidak dia maupun siapa pun di dunia sepak bola, bahkan tidak juga presiden mana pun, itu tidak akan pernah terjadi."

Mantan pelatih Sporting Lisbon dan Benfica itu menambahkan: "Status adalah satu hal, tetapi aturan berlaku sama untuk semua orang. Status datang dari masa lalu dan perjalanan kariernya... Kita harus memperhatikan itu, tetapi saya selalu memutuskan sesuai dengan tujuan tim. Sayalah yang memutuskan. Orang yang pernah bekerja bersama saya mengetahui hal itu. Di klub, presidenlah yang memerintah, sedangkan di dalam tim, sayalah yang memerintah."

Ketika ditanya apakah Ronaldo akan tampil menghadapi Denmark, menggantikan penyerang utama Goncalo Ramos, ia menjawab: "Saya tidak tahu. Hal itu bergantung pada pertandingan."

Pernyataan Jesus itu muncul menyusul beredarnya kabar tentang kemarahan Ronaldo, akibat tidak dimainkannya dia dalam kemenangan atas Norwegia (2-1), Minggu lalu, dalam matchday kedua UEFA Nations League.

"Sang Don" tidak tampil dalam pertandingan itu - bahkan dari bangku cadangan sekalipun - dan juga tidak berlatih bersama rekan-rekannya pada Senin dan Selasa. Jesus sebelumnya sempat menjelaskan sebelum laga bahwa ia berencana memainkannya, tetapi kecil kemungkinan untuk menurunkannya sejak menit awal.

Setelah peluit panjang dibunyikan di Oslo, Ronaldo langsung menuju terowongan dari bangku cadangan, tanpa bergabung dengan rekan-rekannya untuk memberi salam kepada para suporter Portugal yang hadir menyaksikan pertandingan.