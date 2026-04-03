Jesus adalah kuncinya... Lima Bintang mengembalikan kebanggaan kemenangan dengan rekor bersejarah

Al-Nasr mencetak rekor bersejarah di Liga Profesional Roshen, setelah mengalahkan Al-Najma dengan skor 5-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 kompetisi tersebut, sehingga "Al-Alamy" menegaskan kembalinya mereka yang kuat dan terus menampilkan performa luar biasa musim ini.

Pasukan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, kini mengoleksi 70 poin di puncak klasemen Liga Pro, sehingga selisih poin dengan Al-Hilal sementara melebar menjadi 6 poin.

Menurut jaringan statistik sepak bola "Opta", Al-Nassr menyamai rekor terpanjang rangkaian kemenangan beruntunnya di Liga Roshen sejak dimulainya era profesional pada musim (2008-2009).

Al-Nassr meraih 13 kemenangan berturut-turut, mengulangi prestasinya yang terjadi pada periode November 2013 hingga Februari 2014.

Keberhasilan ini berkat pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, yang mengembalikan karakter Al-Nasr untuk meraih kemenangan dan konsistensi dalam menghadapi tantangan berat sejak ia mengambil alih tim pada awal musim ini.

"Al-Alamy" berharap dapat melanjutkan perjalanannya untuk merebut kembali gelar Liga Roshen, di mana dalam pertandingan melawan Al-Najma, bintang Portugal Cristiano Ronaldo tampil gemilang dengan mencetak dua gol, setelah kembali bermain.