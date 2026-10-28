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Corinthians v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images
Adhe Makayasa
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Jesse Lingard terpaksa berlatih sendirian di Corinthians setelah dua tulang rusuknya patah, sementara mantan gelandang Manchester United itu menjalani “pemulihan intensif”

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Mantan pengatur serangan Manchester United, Jesse Lingard, diminta berlatih terpisah dari rekan-rekan setimnya di Corinthians selama beberapa hari ke depan setelah mengalami cedera tulang rusuk di Brasil. Gelandang serang berusia 33 tahun itu kini dipantau secara ketat setiap hari oleh dokter klub sembari berupaya kembali bugar sepenuhnya untuk membantu timnya berjuang menghindari degradasi.

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Pemain Inggris alami cedera tulang rusuk yang menyakitkan

Corinthians mengumumkan pada Selasa sore bahwa gelandang serang asal Inggris mereka mengalami retak ringan pada tulang rusuk keenam dan ketujuh. Terlepas dari cedera tersebut, mantan pemain timnas Inggris itu sudah dipastikan absen dalam laga kandang Brasileirao melawan Mirassol pada Jumat malam karena skorsing setelah menerima kartu kuning ketiganya. Karena itu, pemain senior tersebut akan menjaga kebugarannya dengan berlatih terpisah dari skuad utama sambil menjalani perawatan khusus dari staf medis klub.

Pernyataan klub memaparkan rencana pemulihan

Sejak tiba di Sao Paulo pada awal Maret dengan kontrak hingga Desember 2026 serta opsi perpanjangan 12 bulan, Lingard telah rutin tampil di Amerika Selatan. Pada musim ini, ia mencatatkan satu assist dalam 19 penampilan di Serie A Brasil, satu gol dalam delapan penampilan di Copa Libertadores, serta satu gol lagi dalam empat pertandingan Copa do Brasil.

Menjelaskan kondisi cederanya pada Selasa, pernyataan resmi Corinthians berbunyi: "Penyerang Jesse Lingard mengalami retak ringan pada tulang rusuk keenam dan ketujuh. Sang pemain akan berlatih seperti biasa dalam beberapa hari mendatang, tetapi secara terpisah. Pemain bernomor punggung 77 itu telah memulai perawatan pemulihan intensif dan Departemen Medis Corinthians akan mengevaluasinya setiap hari untuk menentukan kapan ia bisa kembali berlatih bersama tim."

Daftar pemain cedera di Brasil semakin panjang

Lingard menjadi pemain ternama terbaru yang mengalami cedera pada fase krusial musim ini bagi pelatih kepala yang baru ditunjuk, Clarence Seedorf, setelah skuadnya dihantam berbagai masalah kebugaran.

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Mantan rekan setimnya di Manchester United, Memphis Depay, saat ini menepi karena edema pada paha kanannya, sementara gelandang Raniele tengah memulihkan diri dari keseleo lutut kanan dan mantan bek tengah Arsenal Gabriel Paulista absen akibat cedera otot adduktor kaki kiri.

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Selain masalah otot dan sendi tersebut, duo penyerang Zakaria Labyad dan Kayke masih belum bisa tampil karena masing-masing masih menjalani rehabilitasi setelah operasi lutut.

Pertarungan menghindari degradasi menanti sang gelandang serang

Berada di peringkat ke-18 klasemen dengan 33 poin dari 32 pertandingan, tim asuhan Seedorf yang tengah kesulitan tertinggal dua poin dari Internacional di posisi ke-16 dalam persaingan keluar dari zona degradasi. Saat rekan-rekan setimnya menjamu Mirassol pada Jumat tanpa dirinya, Lingard akan berupaya kembali setelah pulih dari cedera dan selesai menjalani skorsing untuk derbi krusial di markas Sao Paulo pada 4 November. Setelah itu, mereka akan menjamu Botafogo dalam rangkaian enam pertandingan terakhir untuk bertahan di liga.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.