Jerson Cabral membalas NOS setelah deskripsi yang tidak masuk akal pada keterangan namanya di layar TV

Jerson Cabral menanggapi dengan cara yang jenaka terhadap deskripsi yang cukup unik yang digunakan NOS pada Minggu malam selama pertandingan Piala Dunia antara Cape Verde dan Uruguay (2-2). Mantan penyerang Feyenoord dan FC Twente itu melihat dirinya di televisi dengan keterangan nama yang membuat banyak pemirsa terkejut.

Cabral bergabung dengan NOS sebagai analis untuk pertandingan Cape Verde, negara yang sangat dekat di hatinya karena akar keturunannya. Pria berusia 35 tahun asal Rotterdam ini membahas pertandingan tersebut bersama Kenneth Perez di studio, namun pada akhirnya bukan analisisnya yang paling menarik perhatian.

Di bawah namanya, muncul teks: ‘Pernah bermain di Jong Oranje bersama Steven Berghuis’. Deskripsi tersebut dibagikan secara masif di media sosial. Banyak pemirsa merasa aneh bahwa seorang pemain dengan karier profesional yang panjang diperkenalkan dengan cara seperti itu.

Reaksi pun tak lama kemudian bermunculan. “Sudah sepuluh tahun menjadi pemain sepak bola profesional, lalu diingat seperti itu,” tulis seorang penonton yang terkejut di X. Selain itu, secara halus juga disinggung bahwa Cabral masih aktif sebagai pemain sepak bola profesional dan saat ini sedang mencari klub baru.

Sehari kemudian, Cabral sendiri juga menanggapi situasi tersebut. Melalui Instagram Stories, ia membagikan gambar kotak nama yang dimaksud dan secara langsung menyapa stasiun televisi publik tersebut.

“NOS, keluar sebentar, kita harus bicara,” tulis Cabral dengan nada bercanda. Selanjutnya, ia juga menandai Steven Berghuis dalam pesannya. “@stevenberghuis, maukah kamu yang memberitahu mereka?”, tambahnya.

Kesalahan tersebut tampaknya berasal dari siaran NOS sebelumnya. Pada pertandingan sebelumnya, Cabral juga bertindak sebagai analis dan duduk di meja bersama Berghuis, yang pernah menjadi rekan setimnya di Jong Oranje antara tahun 2010 dan 2012.

Kemungkinan besar, stasiun televisi tersebut tidak memperbarui deskripsi lama tersebut untuk pertandingan antara Cape Verde dan Uruguay. Akibatnya, Cabral kembali diperkenalkan sebagai mantan rekan setim Berghuis, padahal kariernya yang mencakup klub-klub seperti Feyenoord, FC Twente, ADO Den Haag, Willem II, Levski Sofia, dan berbagai petualangan di luar negeri jauh lebih luas daripada yang disiratkan oleh keterangan singkat tersebut.



