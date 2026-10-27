Jersey khusus untuk Harry Kane! Bayern Munich beri penghormatan kepada pemenang Ballon d'Or dengan cara istimewa

Juara terbanyak Liga Jerman itu membuat Allianz Arena, stadion kandang mereka, bermandikan cahaya emas pada Senin malam, segera setelah diketahui bahwa Kane memenangi penghargaan individu bergengsi tersebut. Warna itu senada dengan Bola Emas yang diraih Kane.

Penghormatan serupa atas pencapaian penyerang timnas Inggris itu juga diberikan di Stadion Wembley, London. Lengkungan di atas stadion menyala sepenuhnya dalam warna emas, sementara sebuah tulisan mengucapkan selamat kepada Kane atas kemenangannya.

Bayern juga mengumumkan akan merilis jersey khusus untuk menghormati Kane. Pada malam itu, toko resmi klub asal Munich tersebut telah menyediakan sablon khusus untuk jersey kandang saat ini. Nomor punggung 9 miliknya dicetak dalam warna emas, bukan putih seperti semula.

Penyerang berusia 33 tahun itu mengungguli Kylian Mbappe (Real Madrid) dan Lamine Yamal (FC Barcelona) dengan selisih tipis dalam gala pada Senin malam di London untuk memenangi Ballon d'Or untuk pertama kalinya sepanjang karier.

France-Football-Pemimpin redaksi Vincent Garcia kemudian menegaskan bahwa Kane hanya menang dengan selisih yang sangat tipis atas Mbappe, yang menempati posisi kedua. Persaingannya bahkan lebih ketat daripada pada 2024, ketika gelandang ManCity Rodri mengungguli Vinicius Junior dari Real Madrid dengan selisih hanya 41 poin.

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Apa yang Harry Kane sampaikan kepada Bayern Munich?

Dalam pidato penerimaannya, Kane secara khusus memuji klub tempatnya bermain saat ini dan mengatakan bahwa dirinya telah berkembang "sebagai pemain, sebagai pribadi, dan sebagai pemimpin" di Munich.

Tanpa rekan-rekan setimnya di klub juara terbanyak Liga Jerman itu, kata Kane, "hal ini tidak akan mungkin terjadi. Cara kalian memacu saya dan cara kita saling mendorong untuk menampilkan performa terbaik sangat berarti bagi saya." Ia menyebut bermain untuk Bayern Munich sebagai "sebuah kehormatan. Mewakili kalian adalah sebuah hak istimewa. Saya sangat senang bisa membawa trofi ini kembali ke Bayern Munich."

Pemain asal Inggris itu juga mengirim pesan kepada pelatih Bayern, Vincent Kompany, yang berada di rumah sakit. "Saya berharap keberhasilan ini memberi Anda sedikit kekuatan," katanya. Ia juga berterima kasih kepada seluruh staf pendukung: "Sejak bersama kalian, saya telah berkembang sebagai pemain, sebagai pribadi, dan sebagai pemimpin."

Presiden klub Herber Hainer menyebutnya sebagai "hari yang membanggakan" bagi Bayern Munich. Direktur olahraga Max Eberl menyebut Kane sebagai "aset berharga" bagi klub.