Jersey Baru 2019/20: Tottenham Hotspur Luncurkan Kostum Home & Away

Spurs bersiap memulai musim penuh pertamanya memakai stadion baru dengan meluncurkan jersey kandang dan tandang.

Hotspur dan Nike resmi merilis jersey home dan away mereka untuk menghadapi musim 2019/20.

Mengambil tema tradisional dengan twist menarik, jersey ini menandai pertama kalinya Spurs menjalani musim penuh di stadion baru, Tottenham Hotspur Stadium, yang diresmikan pada April 2019.

Desain jersey kandang tampak mudah ditebak, yakni memiliki warna dasar putih bersih dengan warna biru gelap sebagai pelengkap. Namun, jika ditilik lebih dalam, terdapat detail menarik seperti kerah V-neck yang elegan hingga tulisan moto klub "To Dare Is To Do" di bagian dalam.

Adapun pada jersey tandang yang berwarna biru navy, Nike menghadirkan kejutan menyenangkan dengan kemunculan pola kotak-kotak panjang yang disusun diagonal di bagian dada.

"Sekarang adalah saat-saat spesial bagi klub ini. Kami telah membuat progres besar. Dan dengan berkandang di stadion baru kami merasa mendapatkan momentum nyata," kata bintang Tottenham Harry Kane.

"Seragam ini terlihat hebat, ada nuansa klasik di dalamnya. Tentu saja terasa 100 persen Spurs dan saya tidak sabar untuk memakainya," kata Kane.

Sang finalis Liga Champions akan menjalani turnamen pramusim ICC dan Audi Cup pada Juli ini sebelum membuka Liga Primer Inggris 2019/20 dengan menghadapi pada 10 Agustus.