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Bek Brasil Gabriel Magalhaes menekankan pentingnya membangun fondasi pertahanan yang kokoh bagi timnas Brasil. Bintang Arsenal itu ingin mengulang catatan nirbobolnya bersama klub sembari mengemban peran kepemimpinan baru di bawah arahan pelatih Carlo Ancelotti.

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Magalhaes bidik pertahanan Brasil sekokoh Arsenal

Bek tengah Arsenal Gabriel Magalhaes memiliki rencana yang jelas untuk tim nasional Brasil: membangun pertahanan yang sulit ditembus sebagai kunci untuk memenangkan pertandingan. Setelah bersama klubnya mencatatkan nirbobol dalam tujuh dari sepuluh laga pembuka Liga Primer musim ini, ia ingin membawa ketangguhan pertahanan itu ke pentas internasional di bawah asuhan Carlo Ancelotti.

Berbicara dalam konferensi pers menjelang laga persahabatan Brasil melawan Jepang dan Singapura, Magalhaes menekankan pentingnya mentalitas kolektif.

"Kami sering membicarakan hal ini di klub, tentang kualitas skuad kami. Jika kami tidak kebobolan, peluang kami untuk memenangkan pertandingan akan lebih besar," kata Magalhaes. "Ini juga sering kami bahas di tim nasional. Penting untuk tidak kebobolan."

Mengemban peran senior dan membimbing para pendatang baru

Seiring perubahan kepemimpinan di tim nasional setelah kepergian pemain-pemain veteran seperti Alisson, Danilo, Neymar, dan Casemiro, Magalhaes kini menjadi salah satu pilar penting bersama Marquinhos. Dengan Ancelotti memanggil empat pendatang baru, yakni Arthur Dias, Jonathan Jesus, Vitor Reis, dan Jair Cunha, Magalhaes siap membimbing generasi berikutnya.

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"Kami harus menyambut para pemain baru sebaik mungkin dan berbagi pengalaman dengan mereka," jelas Magalhaes.

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"Kami tahu ini adalah seragam paling bergengsi di dunia. Karena itu, kami juga berusaha membuat mereka merasa tenang agar bisa menikmati setiap momen, tetapi tetap memikul tanggung jawab besar. Si siapa pun yang berada di lapangan harus memberikan segalanya untuk Timnas Brasil."

Belajar dari kekecewaan di Piala Dunia dan membangun tim menuju 2030

Mengenang pengalamannya membela Brasil di Piala Dunia, yang berakhir dengan kekalahan menyakitkan dari Norwegia, Magalhaes menegaskan bahwa skuad tersebut memetik pelajaran untuk membangun mentalitas juara pada masa mendatang.

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"Bermain di Piala Dunia adalah impian saya dan masih menjadi impian saya. Saya bermimpi tampil di Piala Dunia berikutnya. Itu pengalaman yang luar biasa. Akhirnya tidak seperti yang kami inginkan, tetapi impian itu tetap ada," kenangnya.

"Ada banyak pelajaran. Di tim nasional, kami tahu apa yang harus diperbaiki dan apa yang perlu dilakukan setiap hari agar siap menghadapi Piala Dunia berikutnya. Sekarang fokus kami adalah pertandingan-pertandingan yang ada di depan mata, dan yang terpenting adalah menang."

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Persiapan akhir untuk laga persahabatan di Singapura

Sebagai salah satu pemain senior dalam skuad, Magalhaes berfokus menutup tahun internasional dengan baik saat Brasil menghadapi Jepang pada Sabtu dan Singapura pada Selasa di Stadion Nasional Singapura.

Dengan pemain-pemain papan atas dan staf pelatih berpengalaman, sang bek yakin Brasil memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengincar gelar besar mendatang seperti Copa America.

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"Kami memiliki segalanya untuk menang: pemain-pemain hebat dan pelatih hebat. Jadi, ya, sekarang saatnya bekerja keras. Kami tahu betapa sulitnya, tetapi kami harus mempersiapkan diri dengan baik, memenangkan setiap pertandingan, dan siap menghadapi Copa America," pungkas Magalhaes.