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Pada hari yang tampak biasa saja di kantor Federasi Sepak Bola Jerman, muncul sebuah keputusan yang mengguncang FIFA. Berlin resmi memilih kubunya dan menyatakan dukungan penuh kepada rival Gianni Infantino, sekaligus membuka pertarungan pemilihan yang bisa mengubah wajah sepak bola dunia dalam beberapa tahun ke depan.

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Presiden Federasi Sepak Bola Jerman, Bernd Neuendorf, pada Rabu ini mengumumkan dukungan penuh Federasi Sepak Bola Jerman terhadap pencalonan Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Senin lalu, Diallo, yang merupakan presiden Federasi Sepak Bola Prancis, menerima dukungan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk maju dalam pemilihan melawan presiden petahana Gianni Infantino pada Maret mendatang, di tengah harapan UEFA akan perubahan nyata dalam kepemimpinan FIFA.

"Philippe Diallo mewakili pendekatan yang bertanggung jawab terhadap sepak bola dan bertekad menghadapi tantangan yang dihadapi olahraga ini dalam tahun-tahun mendatang," kata Neuendorf dalam pernyataan resmi yang dirilis "Reuters", usai bertemu Diallo pada Rabu pagi, yang juga merupakan batas akhir pendaftaran calon.

Presiden Federasi Sepak Bola Jerman itu menambahkan bahwa Diallo memiliki pengalaman luas di sepak bola internasional dan sangat dihormati di kalangan sepak bola Eropa. Ia juga menegaskan bahwa pendekatan Diallo dalam menjalankan jabatannya serta nilai-nilai yang dianutnya sangat berbeda dengan pendekatan presiden FIFA saat ini.

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Infantino menghadapi penentangan keras sejak upayanya yang gagal pada Juli lalu untuk melibatkan investor swasta dalam sebuah entitas komersial baru yang memiliki hak terkait sejumlah kompetisi, termasuk Piala Dunia. Proyek tersebut memicu kemarahan luas di kalangan federasi Eropa.

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Meski desakan agar dirinya mundur terus berdatangan, petinggi olahraga asal Swiss itu menegaskan bahwa ia mendapat dukungan besar dari federasi anggota di seluruh dunia dan yakin mampu memenangi periode jabatan baru dalam pemilihan mendatang.

Federasi Sepak Bola Belanda juga telah mendukung pencalonan Diallo, dan banyak badan pengelola sepak bola Eropa lainnya diperkirakan akan mengikuti langkah tersebut dalam beberapa hari ke depan. Hal ini menandakan semakin luasnya barisan penentang Infantino di Benua Biru.

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"Kami ingin sepak bola berubah menjadi lebih baik. Kami ingin FIFA yang melayani olahraga ini dan bekerja demi kepentingan seluruh federasi anggotanya," ujar Neuendorf dalam pernyataannya.

Pernyataan ini muncul di saat yang sensitif. UEFA sebelumnya sempat mengancam akan memboikot turnamen-turnamen FIFA, sebelum akhirnya menerima jaminan bahwa rencana penjualan saham di Piala Dunia dan kompetisi besar lainnya tidak akan dihidupkan kembali.

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Krisis terbaru ini tampaknya memperdalam jurang antara UEFA dan FIFA, serta mendorong federasi-federasi besar Eropa mencari sosok alternatif yang mampu mengembalikan kepercayaan dan keseimbangan dalam tata kelola sepak bola. Sosok itu mereka temukan pada diri Diallo.

Selain itu, Kozo Tashima, presiden kehormatan Federasi Sepak Bola Jepang, dan Ramon Vega, mantan bek timnas Swiss, juga berencana mencalonkan diri sebagai presiden FIFA, sehingga persaingan pemilihan menjadi semakin panas dan beragam.

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Namun, sorotan utama tetap tertuju pada duel antara Infantino dan Diallo. Infantino mewakili kelanjutan pendekatan saat ini, sementara Diallo mewakili keinginan Eropa akan perubahan dan kembalinya prinsip transparansi serta tata kelola yang baik.