Jerman merasakan pahitnya adu penalti untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia

Tim nasional Jerman mengalami kekalahan pertamanya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, melalui adu penalti, di tangan tim nasional Paraguay, yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Paraguay menciptakan kejutan dan menyingkirkan Jerman dari babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkannya melalui adu penalti (4-3), usai imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, dalam pertandingan yang digelar dini hari Selasa di Stadion Boston, Amerika Serikat.

Jaringan statistik “Opta” menyebutkan bahwa Jerman mengalami eliminasi pertamanya sepanjang sejarah di Piala Dunia melalui adu penalti, setelah sebelumnya memenangkan keempat pertandingan sebelumnya.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa ini merupakan kekalahan kedua bagi Die Mannschaft melalui adu penalti di turnamen besar, setelah final Kejuaraan Eropa 1976 melawan Cekoslowakia (3-5).

Timnas Jerman lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, setelah memuncaki Grup E dengan raihan 6 poin dari dua kemenangan atas Curaçao (7-1) dan Pantai Gading (2-1), serta satu kekalahan dari Ekuador (2-1).

Perlu dicatat bahwa tim nasional Paraguay akan menghadapi pemenang pertandingan antara Prancis dan Swedia di babak 16 besar Piala Dunia, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu dini hari.







